Δημοσκόπηση «Π»: Αρνητική αξιολόγηση Χριστοδουλίδη - Έντονη δυσπιστία για υδατικό και φορολογική μεταρρύθμιση

Το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Noverna, που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του «Πολίτη» από τις 26 Φεβρουαρίου έως τις 11 Μαρτίου 2026 με δείγμα 1.020 ατόμων, αποτυπώνει με σαφήνεια την εικόνα που έχουν οι πολίτες για τους χειρισμούς του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη, αλλά και τις αντιλήψεις τους για κρίσιμα ζητήματα της επικαιρότητας κυρίως στο υδατικό πρόβλημα και το φορολογικό. Τα στοιχεία αναδεικνύουν μια κοινωνία με επιφυλάξεις απέναντι στην κυβερνητική πολιτική, αλλά και σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάλογα με πολιτική τοποθέτηση, ηλικία και περιοχή.

Χαμηλή έγκριση

Στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας, που αποτελεί και το στοίχημα του νέου υπουργού Δικαιοσύνης κ. Φυτιρή, το 37% δηλώνει ότι εγκρίνει τους χειρισμούς του Προέδρου, ενώ το 56% δηλώνει ότι δεν τους εγκρίνει. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην οικονομική πολιτική, όπου το 38% δηλώνει ικανοποιημένο και το 51% εκφράζει αρνητική αξιολόγηση. Πιο ισορροπημένη εμφανίζεται η εικόνα στο μεταναστευτικό, όπου το 43% εγκρίνει τους χειρισμούς της κυβέρνησης και το 47% τους απορρίπτει. Η καλύτερη επίδοση καταγράφεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, με 46% θετικές αξιολογήσεις έναντι 38% αρνητικών. Οι κομματικές διαφοροποιήσεις είναι ιδιαίτερα έντονες. Οι ψηφοφόροι του ΔΗΚΟ εμφανίζονται οι πιο θετικοί προς την κυβέρνηση, με υψηλά ποσοστά έγκρισης σχεδόν σε όλους τους τομείς. Αντίθετα, στους ψηφοφόρους του ΑΚΕΛ και της ΕΔΕΚ κυριαρχεί σαφής αποδοκιμασία, ιδιαίτερα για την οικονομική πολιτική και την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. Στους ψηφοφόρους του ΔΗΣΥ η εικόνα είναι πιο μοιρασμένη, ενώ στους ψηφοφόρους του ΕΛΑΜ καταγράφονται επίσης υψηλά ποσοστά αρνητικής αξιολόγησης σε ορισμένους τομείς.

Ανεπάρκεια μέτρων στο υδατικό

Η δημοσκόπηση καταγράφει σημαντική ανησυχία για το υδατικό πρόβλημα. Μόλις το 5% θεωρεί ότι τα μέτρα της κυβέρνησης είναι πολύ επαρκή, ενώ το 23% τα χαρακτηρίζει μάλλον επαρκή. Αντίθετα, το 34% θεωρεί ότι μάλλον δεν είναι επαρκή και το 35% ότι δεν είναι καθόλου επαρκή. Συνολικά δηλαδή περίπου επτά στους δέκα πολίτες εκφράζουν αμφιβολίες για την επάρκεια των κυβερνητικών μέτρων που παραπέμπουν στον φόβο «ότι το καλοκαίρι θα διψάσουμε». Οι διαφοροποιήσεις ανά επαρχία είναι εμφανείς. Η μεγαλύτερη δυσαρέσκεια καταγράφεται στην Αμμόχωστο και τη Λεμεσό, ενώ πιο ισορροπημένες εμφανίζονται οι απόψεις στην Πάφο. Παράλληλα, οι ψηφοφόροι κομμάτων της αντιπολίτευσης εμφανίζονται σημαντικά πιο επικριτικοί σε σχέση με όσους δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν ΔΗΚΟ.

Άλυτο ζήτημα το μεταναστευτικό

Η δημοσκόπηση καταγράφει ακόμη την άποψη των πολιτών για την πορεία του μεταναστευτικού. Το 66% θεωρεί ότι εξακολουθεί να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, ενώ μόλις το 3% πιστεύει ότι το ζήτημα έχει επιλυθεί σε μεγάλο βαθμό. Ένα 29% εκτιμά ότι έχει υπάρξει κάποια βελτίωση αλλά όχι πλήρης επίλυση. Η αντίληψη αυτή είναι ιδιαίτερα έντονη σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, με τα υψηλότερα ποσοστά ανησυχίας να καταγράφονται στους νεότερους πολίτες. Η αντίληψη αυτή δικαιολογεί και τα υψηλά ποσοστά του ΕΛΑΜ το οποίο έχει αναγάγει το μεταναστευτικό ως το σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα.

Η φορολογική μεταρρύθμιση ποιους ευνοεί;

Τέλος, η δημοσκόπηση εξετάζει και την αντίληψη των πολιτών για τη φορολογική μεταρρύθμιση που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Το 44% θεωρεί ότι ευνοεί κυρίως τις υψηλές εισοδηματικές τάξεις, ενώ μόλις το 8% πιστεύει ότι ωφελεί τα χαμηλότερα εισοδήματα. Ένα 18% εκτιμά ότι ωφελούνται οι μεσαίες τάξεις και το 17% ότι τα οφέλη κατανέμονται περίπου ισότιμα.

Συνολικά, τα ευρήματα της έρευνας αποτυπώνουν ένα κλίμα έλλειψης εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση, με σημαντικές επιφυλάξεις για κρίσιμα ζητήματα της καθημερινότητας, όπως το κόστος ζωής, η διαχείριση των πόρων και το μεταναστευτικό. Οι διαφοροποιήσεις ανά πολιτική προτίμηση και κοινωνική ομάδα δείχνουν επίσης ότι η δημόσια αξιολόγηση των κυβερνητικών πολιτικών παραμένει έντονα πολιτικοποιημένη.

Ταυτότητα έρευνας

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ: Noverna Analytics & Research, μέλος ΣΕΔΕΑΚ και ESOMAR, για λογαριασμό της εφημερίδας Πολίτης

ΔΕΙΓΜΑ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: 1.020 συνεντεύξεις με αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού στις ελεύθερες περιοχές με δικαίωμα ψήφου στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, μέσω τυχαίας δειγματοληψίας

MEΘΟΔΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ: Δομημένο ερωτηματολόγιο με τηλεφωνικές συνεντεύξεις μέσω CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing)

ΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ: Το δείγμα σταθμίστηκε με βάση το δημογραφικό προφίλ του εκλογικού σώματος

MEΓΙΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ: +/- 2.7% σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95%

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 26 Φεβρουαρίου - 11 Μαρτίου 2026