Καταναλωτές για έκρηξη τιμών καυσίμων: Μονόδρομος η επαναφορά επιδότησης

Έκκληση προς το Υπουργείο Οικονομικών να λάβει υπόψη τη σημερινή επικρατούσα οικονομική κατάσταση για τους καταναλωτές και να μελετήσει σοβαρά το ενδεχόμενο άμεσης επαναφοράς της επιδότησης των καυσίμων, απευθύνει ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών.

Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του,η συνολική μείωση στις λιανικές τιμές των καυσίμων από μια ενδεχόμενη επαναφορά της επιδότησης θα είναι 8,3 σεντ το λίτρο στη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης και 6,2 σεντ το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης.

«Τα οικονομικά του Κράτους δεν θα επηρεαστούν σε βαθμό που θα επηρεαστεί η οικονομική ευρωστία των δημόσιων οικονομικών από μια επαναφορά της επιδότησης των καυσίμων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα», σημειώνει.

«Οι κατ’ επανάληψη επίσημες δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών για τα οικονομικά του Κράτους είναι ότι βρίσκονται σε ικανοποιητικό επίπεδο. Ως εκ τούτου, εφ’ όσον τα σημερινά οικονομικά του κράτους δεν θα επηρεαστούν από μια επαναφορά της επιδότησης στα καύσιμα και οι καταναλωτές έχουν ανάγκη αυτής της στήριξης, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών εκτιμά ότι επιβάλλεται η επαναφορά της επιδότησης των καυσίμων», υποδεικνύει.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Συνδέσμου, από την 01 Μαρτίου 2026 μέχρι σήμερα, η τιμή της βενζίνης 95 αυξήθηκε 10,7 σεντ το λίτρο, το πετρέλαιο κίνησης 16,7 και το πετρέλαιο θέρμανσης 13,6 σεντ το λίτρο. «Δυστυχώς η εκτίμηση μας είναι ότι οι αυξήσεις θα συνεχίζονται όχι μόνο αυτή τη βδομάδα αλλά και την επόμενη τουλάχιστο» τονίζει.

Παράλληλα, προσθετει ότι οι τιμές που ισχύουν σήμερα είναι αυξημένες κατά πολύ σε σύγκριση με τις τιμές που επικρατούσαν κατά την πρώτη απόφαση του Κράτους για επιδότηση των καυσίμων στις 07 Μαρτίου 2022. Επιπρόσθετα, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή το Μάρτιο του 2022 ήταν 107 μονάδες ενώ σήμερα είναι 117 μονάδες.