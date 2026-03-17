Αύξηση 10% στις αφίξεις τουριστών τον Φεβρουάριο, άλμα 23% στα ταξίδια Κυπρίων

Οι αφίξεις τουριστών τον Φεβρουάριο 2026 ανήλθαν σε 146.516 σε σύγκριση με 133.760 τον Φεβρουάριο 2025, σημειώνοντας αύξηση 9,5%, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία.

Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Φεβρουάριο 2026, αφού αποτέλεσαν το 19,3% (28.217) των συνολικών αφίξεων, οι αφίξεις από την Πολωνία το 18,4% (27.003), οι αφίξεις από το Ισραήλ 12,6% (18.530), οι αφίξεις από την Ελλάδα 9,3% (13.604) και οι αφίξεις από τη Γερμανία 6,6% (9.723).

Ο σκοπός ταξιδιού τον Φεβρουάριο 2026 ήταν για ποσοστό 61,5% των τουριστών οι διακοπές, για 21,6% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 16,7% επαγγελματικός. Αντίστοιχα, για τον Φεβρουάριο 2025, ποσοστό 60,3% επισκέφθηκε την Κύπρο για διακοπές, 20,4% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 19,1% για επαγγελματικούς λόγους

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2026, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 268.141 σε σύγκριση με 245.860 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 9,1%.

Ταξίδια

Όσον αφορά τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Φεβρουάριο 2026 ανήλθαν στις 152.198 σε σύγκριση με 124.232 τον Φεβρουάριο 2025, σημειώνοντας αύξηση 22,5%.

Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Φεβρουάριο 2026 ήταν η Ελλάδα με 30,8% (46.902), το Ηνωμένο Βασίλειο με 8,1% (12.349), η Ιταλία με 4,2% (6.382) και η Πολωνία με 4,1% (6.287).