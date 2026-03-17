Κυβέρνηση: Παραμένουν χαμηλές οι τιμές καυσίμων στην Κύπρο - Η εικόνα στα πρατήρια

Η κατάσταση παρακολουθείται στενά και αξιολογείται σε συνεχή βάση, ώστε ανάλογα με τις εξελίξεις να ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις, δήλωσε την Τρίτη ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο λήψης μέτρων οικονομικής στήριξης των πολιτών λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Μιλώντας στο πλαίσιο της ενημέρωσης των δημοσιογράφων στο Προεδρικό Μέγαρο και απαντώντας σε ερώτηση για τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και της ενέργειας υπό τη σκιά των περιφερειακών εξελίξεων, ο κ. Λετυμπιώτης σημείωσε ότι η κατάσταση αξιολογείται διαρκώς. Όπως εξήγησε, οι επιπτώσεις δεν αφορούν μόνο την Κύπρο αλλά έχουν παγκόσμιο αντίκτυπο και θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια της περιφερειακής κρίσης.

Παράλληλα υπενθύμισε ότι εξακολουθούν να ισχύουν τα υφιστάμενα μέτρα στήριξης, όπως η επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος και ο μηδενικός συντελεστής ΦΠΑ σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Αναφερόμενος ειδικά στα καύσιμα, σημείωσε ότι σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 στην Κύπρο παραμένει η δεύτερη χαμηλότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η τιμή του πετρελαίου κίνησης είναι η τέταρτη χαμηλότερη.

Σε ερώτηση κατά πόσο εξετάζεται επέκταση των μέτρων για μειωμένο ΦΠΑ, τα οποία ισχύουν μέχρι την 1η Απριλίου, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέφερε ότι όλα τα ενδεχόμενα βρίσκονται υπό αξιολόγηση. Όπως είπε, σχετικές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη από το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ενώ οποιεσδήποτε αποφάσεις θα ανακοινωθούν την κατάλληλη στιγμή.

Ο κ. Λετυμπιώτης τόνισε επίσης τη σημασία των ισχυρών δημοσιονομικών περιθωρίων της χώρας, επισημαίνοντας ότι η σταθερή οικονομική βάση επιτρέπει στην Κυβέρνηση να λαμβάνει μέτρα που μπορούν να στηρίξουν αποτελεσματικά την κοινωνία και τους πολίτες.

Απαντώντας σε επικρίσεις ότι η κρίση στην περιοχή έτυχε επικοινωνιακής εκμετάλλευσης από την Κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί λανθασμένη εικόνα στο εξωτερικό που επηρεάζει και τον τουρισμό, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η κανονικότητα στη χώρα συνεχίζεται. Όπως ανέφερε, τα μέτρα που λήφθηκαν είχαν στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας της χώρας και των πολιτών, σε μια περίοδο έντονης περιφερειακής κρίσης.

Πρόσθεσε ακόμη ότι σημαντική ήταν και η συμβολή των Ευρωπαίων εταίρων, τους οποίους ευχαρίστησε για τα γρήγορα αντανακλαστικά και την έμπρακτη στήριξή τους. Τις πρώτες ημέρες της κρίσης, σημείωσε, ήταν αναμενόμενο να επηρεαστούν τα πτητικά προγράμματα αρκετών αεροπορικών εταιρειών, όχι μόνο προς την Κύπρο αλλά σε ολόκληρη την περιοχή. Ωστόσο, όπως είπε, η συντριπτική πλειονότητα των πτήσεων έχει πλέον επανέλθει, με εξαίρεση βεβαίως τις χώρες που βρίσκονται στο επίκεντρο της σύγκρουσης.

Ο ίδιος εμφανίστηκε αισιόδοξος και για τη φετινή τουριστική χρονιά, επισημαίνοντας ότι η Κύπρος παραμένει ένας ποιοτικός και ασφαλής προορισμός. Όπως ανέφερε, όλες οι προσπάθειες επικεντρώνονται στη διατήρηση και ενίσχυση της εικόνας της χώρας ως αξιόπιστου τουριστικού προορισμού.

Η εικόνα στα πρατήρια καυσίμων

Αύξηση καταγράφεται στην τιμή της βενζίνης 95 οκτανίων, η οποία ανήλθε στα 11,7 σεντ το λίτρο, με τις εκτιμήσεις να συγκλίνουν ότι οι ανατιμήσεις θα συνεχιστούν και την επόμενη εβδομάδα, εντείνοντας τις πιέσεις στα νοικοκυριά και επαναφέροντας στο προσκήνιο την ανάγκη για κρατική παρέμβαση.

Στο ζήτημα αναφέρθηκε η Νομική Λειτουργός του Συνδέσμου Καταναλωτών Βιργινία Χρήστου, μιλώντας στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» του Ράδιο Πολίτης 107.6 και 97.6, επισημαίνοντας ότι οι σημερινές τιμές είναι σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με την περίοδο Μαρτίου 2022, όταν το κράτος προχώρησε σε επιδότηση καυσίμων.

Όπως τόνισε, εκεί εντοπίζονται και οι μεγαλύτερες ανησυχίες, κυρίως σε ό,τι αφορά τα καύσιμα και κατ’ επέκταση την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, με τον Σύνδεσμο να ζητά άμεσα την επαναφορά της επιδότησης, την οποία χαρακτήρισε μονόδρομο για την προστασία των καταναλωτών. Σε ό,τι αφορά τον αφθώδη πυρετό και τις επιπτώσεις στην αγορά, η κα Χρήστου ανέφερε ότι η Υπηρεσία δέχθηκε πληθώρα κλήσεων, ακόμη και από κτηνοτρόφους, υπογραμμίζοντας ότι δεν δόθηκε η απαιτούμενη σημασία από τις αρμόδιες Αρχές ώστε να αποφευχθεί η σημερινή κατάσταση.

Ενδεικτική εικόνα τιμών καυσίμων

Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για την κυπριακή αγορά, σήμερα (17/03) στις 14:30, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 διαμορφώνεται περίπου στα €1,439 το λίτρο, με τη χαμηλότερη τιμή να καταγράφεται γύρω στα €1,339 και την υψηλότερη να φτάνει έως και €1,620.

Στο πετρέλαιο κίνησης, η μέση τιμή κινείται περίπου στα €1,613 το λίτρο, ενώ η φθηνότερη τιμή εντοπίζεται γύρω στα €1,419 και η ακριβότερη αγγίζει τα €1,698.

Οι διακυμάνσεις αυτές αντικατοπτρίζουν την ανοδική πίεση που δέχεται η αγορά καυσίμων, σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν το ενεργειακό κόστος σε παγκόσμιο επίπεδο.