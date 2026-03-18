Τράπεζα Αγγλίας: Προτείνει νέο πλαίσιο ενίσχυσης ρευστότητας τραπεζών σε περιόδους κρίσεων

Νέο πλαίσιο για την ενίσχυση της ρευστότητας των τραπεζών, το οποίο στοχεύει στη βελτίωση της ικανότητάς τους να δημιουργούν έσοδα από ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία, σε καταστάσεις κρίσης, πρότεινε την Τρίτη η (Κεντρική) Τράπεζα της Αγγλίας.

Ο εποπτικός βραχίονας της Τράπεζας της Αγγλίας ανακοίνωσε ότι οι αλλαγές, που προτείνονται για το νέο πλαίσιο, το οποίο θα τεθεί σε τρίμηνη διαδικασία διαβούλευσης η οποία ξεκινά την Τρίτη, βασίζονται στα διδάγματα που αντλήθηκαν από την κατάρρευση της Silicon Valley Bank και της Credit Suisse τον Μάρτιο του 2023.

«Στις αλλαγές έχουμε επικεντρωθεί, όχι στην αύξηση του ποσού των ρευστών περιουσιακών στοιχείων που πρέπει να κατέχουν οι τράπεζες, αλλά στη διασφάλιση ότι αυτά τα περιουσιακά στοιχεία κάνουν αυτό που λένε και είναι πραγματικά χρησιμοποιήσιμα" σε γεγονότα μαζικής απόσυρσης καταθέσεων, δήλωσε ο Sam Woods, Διευθύνων Σύμβουλος της Εποπτικής Αρχής.

Οι προτάσεις περιλαμβάνουν την απαίτηση από τις τράπεζες να πραγματοποιούν εσωτερικές ασκήσεις ακραίων καταστάσεων (stress tests), σχετικά με το πώς θα αντιδρούσαν σε ταχείες εκροές καταθέσεων εντός μιας εβδομάδας, και επιδιώκουν να βελτιστοποιήσουν την υποβολή εκθέσεων και να ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να είναι έτοιμες να χρησιμοποιήσουν εργαλεία της κεντρικής τράπεζας σε περίπτωση ακραίων καταστάσεων.

