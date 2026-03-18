Εθνική Τράπεζα: Ολοκλήρωση της συναλλαγής Etalia B, νέα πώληση ΜΕΔ €0,1 δισ.

Την ολοκλήρωση της συναλλαγής «Etalia B», που αφορά την πώληση και μεταβίβαση χαρτοφυλακίου μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ύψους €0,1 δισ. ευρώ σε ανεξόφλητο κεφάλαιο σε εταιρεία απόκτησης (CREDITABLE OPPORTUNITIES FUND SCA SICAV-RAIF) συμφερόντων της EOS Group, ανακοίνωσε την Τρίτη η Εθνική Τράπεζα.

Η συναλλαγή ενισχύει τα συνολικά κεφάλαια της Τράπεζας. Η εταιρεία διαχείρισης EOS Matrix Greece αναλαμβάνει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου. Η Morgan Stanley & Co. International plc ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και διοργανωτής (Arranger) της συναλλαγής, ενώ οι δικηγορικές εταιρείες Καρατζά & Συνεργάτες και Clifford Chance LLP ως επίκουροι νομικοί σύμβουλοι ελληνικού και αγγλικού δικαίου αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι την Δευτέρα η τράπεζα ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συναλλαγής Etalia A με πώληση ΜΕΔ €0,1 δισ.