Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
Οικονομία

Εθνική Τράπεζα: Ολοκλήρωση συναλλαγής Etalia A, πώληση ΜΕΔ €0,1 δισ.

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η Εθνική Τράπεζα («ΕΤΕ»), σε συνέχεια σχετικής ανακοίνωσης της 30ης Σεπτεμβρίου 2025, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την ολοκλήρωση της συναλλαγής “Etalia A”, που αφορά την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ύψους €0,1 δισ. σε ανεξόφλητο κεφάλαιο σε εταιρεία απόκτησης (Leon Issuer DΑC) συμφερόντων της Bain Capital. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η συναλλαγή ενισχύει τα συνολικά κεφάλαια της Τράπεζας. Η εταιρεία διαχείρισης doValue Greece αναλαμβάνει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου.

Η Morgan Stanley & Co. International plc ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και διοργανωτής (Arranger) της συναλλαγής, ενώ οι δικηγορικές εταιρείες Καρατζά & Συνεργάτες και Clifford Chance LLP ως επίκουροι νομικοί σύμβουλοι ελληνικού και αγγλικού δικαίου αντίστοιχα.

Tags

κόκκινα δάνειαΜη εξυπηρετούμενα δάνειαΧρηματιστήριοΕθνική Τράπεζα

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα