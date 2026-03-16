Εθνική Τράπεζα: Ολοκλήρωση συναλλαγής Etalia A, πώληση ΜΕΔ €0,1 δισ.

Η Εθνική Τράπεζα («ΕΤΕ»), σε συνέχεια σχετικής ανακοίνωσης της 30ης Σεπτεμβρίου 2025, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την ολοκλήρωση της συναλλαγής “Etalia A”, που αφορά την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ύψους €0,1 δισ. σε ανεξόφλητο κεφάλαιο σε εταιρεία απόκτησης (Leon Issuer DΑC) συμφερόντων της Bain Capital.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η συναλλαγή ενισχύει τα συνολικά κεφάλαια της Τράπεζας. Η εταιρεία διαχείρισης doValue Greece αναλαμβάνει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου.

Η Morgan Stanley & Co. International plc ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και διοργανωτής (Arranger) της συναλλαγής, ενώ οι δικηγορικές εταιρείες Καρατζά & Συνεργάτες και Clifford Chance LLP ως επίκουροι νομικοί σύμβουλοι ελληνικού και αγγλικού δικαίου αντίστοιχα.