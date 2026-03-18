Η Goldman Sachs προειδοποιεί: Το μεγαλύτερο σοκ στο πετρέλαιο θα πλήξει κυρίως αυτά τα καύσιμα

Καμπανάκι για τις συνέπειες στις τιμές των καυσίμων, όπως αυτών των αεροσκαφών, κρούει η Goldman Sachs.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Goldman Sachs αναφέρει ότι η μεγαλύτερη κρίση που έχει καταγραφεί ποτέ στην αγορά πετρελαίου, η οποία προκλήθηκε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αναμένεται να έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο σε προϊόντα όπως τα καύσιμα αεροσκαφών και το ντίζελ, παρά στο αργό πετρέλαιο.

«Οι τιμές έχουν σημειώσει πολύ μεγαλύτερη άνοδο για πολλά διυλισμένα προϊόντα σε σύγκριση με το αργό πετρέλαιο», ανέφεραν οι αναλυτές Yulia Zhestkova Grigsby και Daan Struyven σε σχετική ανακοίνωση.

Οι σοβαρές διαταραχές που παρατηρούνται στην προμήθεια του λεγόμενου μεσαίου βάρους αργού πετρελαίου ενέχουν τον κίνδυνο μείωσης της παραγωγής ντίζελ, καυσίμου αεροσκαφών και μαζούτ, πρόσθεσαν.

Σε περιοχές της Ασίας, το κόστος των καυσίμων έχει σχεδόν διπλασιαστεί

Οι παγκόσμιες αγορές ενέργειας έχουν βυθιστεί σε αναταραχή εξαιτίας του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ο οποίος ξέσπασε στα τέλη του περασμένου μήνα. Η σύγκρουση έχει προκαλέσει τη σχεδόν πλήρη διακοπή των εξαγωγών πετρελαίου και προϊόντων μέσω των Στενών του Ορμούζ, καθώς και επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές σε ολόκληρη την περιοχή. Αυτό έχει αναγκάσει τους παραγωγούς αργού να μειώσουν δραστικά την παραγωγή και να διακόψουν ορισμένες δραστηριότητες των διυλιστηρίων.

Ενώ οι τιμές του αργού έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 40% από τις πρώτες επιθέσεις, με το Brent να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι, ορισμένα προϊόντα έχουν σημειώσει πολύ μεγαλύτερη άνοδο. Σε περιοχές της Ασίας, το κόστος των καυσίμων έχει σχεδόν διπλασιαστεί, με τη Νότια Κορέα να ακολουθεί την Κίνα και την Ταϊλάνδη στην επιβολή ανώτατων ορίων στις εξαγωγές για την προστασία των τοπικών αγορών.

«Κανένα προϊόν ή περιοχή δεν είναι πλήρως απρόσβλητο», ανέφεραν οι αναλυτές της Goldman Sachs. Ο πόλεμος έπληξε την ικανότητα των παραγωγών του Περσικού Κόλπου να εξάγουν διυλισμένα προϊόντα, προκαλώντας διακοπές λειτουργίας των διυλιστηρίων και μειώνοντας δραστικά τις ροές των τύπων αργού πετρελαίου που είναι πιο κατάλληλοι για την παραγωγή καυσίμων όπως το ντίζελ, ανέφεραν.

«Σχεδόν το 60% των τυπικών εξαγωγών αργού πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο αποτελείται από μεσαίου και βαρέος τύπου αργό (που χρησιμοποιείται συνήθως για την παραγωγή καυσίμου αεροσκαφών, ντίζελ και μαζούτ), με πολύ πιο περιορισμένους εναλλακτικούς παραγωγούς εκτός της Μέσης Ανατολής», ανέφεραν.

Η παγκόσμια αναστάτωση που προκύπτει από τη σύγκρουση θα επηρεάσει επίσης τη νάφθα, ένα υποπροϊόν διύλισης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή πετροχημικών και αποτελεί κρίσιμη εισροή για ορισμένους κατασκευαστές, καθώς και τα καύσιμα αεροσκαφών, σύμφωνα με την Goldman.

Η Ασία εισάγει σχεδόν το 50% της νάφθας που χρειάζεται από τον Περσικό Κόλπο, ενώ η Ευρώπη εξαρτάται από την περιοχή για το 40% των καυσίμων αεροσκαφών της, ανέφερε η τράπεζα.

Πηγή: iefimerida.gr, Bloomberg