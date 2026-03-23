Το περίγραμμα των πέντε βασικών αξόνων για τα ταμεία προνοίας

Οι στρατηγικοί στόχοι για τον δεύτερο πυλώνα της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης συζητήθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος στο Υπουργείο Εργασίας, με τον Υπουργό Εργασίας Μαρίνο Μουσιούττα να δηλώνει ότι ο διάλογος που διεξάγεται είναι ουσιαστικός και να εκφράζει ευαρέσκεια για την εποικοδομητική στάση που υπάρχει μεταξύ του Υπουργείου και των κοινωνικών εταίρων.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο Υπουργός Εργασίας, «σήμερα ανοίξαμε έστω ένα μικρό παράθυρο που αφορά το κεφάλαιο του δεύτερου πυλώνα», ενώ χαρακτήρισε τον διάλογο που διεξάγεται ουσιαστικό, καθώς «διαμορφώνει πολιτικές και οδηγεί σε αποφάσεις που αφορούν άμεσα τη ζωή των εργαζομένων πολιτών και των συνταξιούχων της Κύπρου».

Σήμερα, είπε, παρουσιάστηκε στους κοινωνικούς εταίρους «αυτό που είχαν δικαίως ζητήσει», δηλαδή το περίγραμμα των πέντε βασικών αξόνων του δεύτερου πυλώνα που αφορά τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά σχέδια – τα Ταμεία Προνοίας – και αποτελεί αναπόσπαστο συμπλήρωμα ενός σύγχρονου πολυεπίπεδου πλαισίου κοινωνικής ασφάλισης. Πρόσθεσε ότι οι άξονες αυτοί αφορούν την ανεξαρτησία και αναβάθμιση της εποπτικής αρχής.

Αναφερόμενος στους πέντε άξονες, σημείωσε ότι περιλαμβάνουν την ανεξαρτησία και αναβάθμιση της εποπτικής αρχής, την ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου και της εποπτείας των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, καθώς και την επέκταση της κάλυψης συμμετοχής σε επαγγελματικό συνταξιοδοτικό ταμείο του δεύτερου πυλώνα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αφορούν επίσης την ενίσχυση της επάρκειας των συνταξιοδοτικών εισοδημάτων και την ποσοτική αξιολόγηση των εναλλακτικών επιλογών πολιτικής για μεταρρύθμιση του δεύτερου πυλώνα και τη μέτρηση της επίδρασής τους στην επάρκεια των συνταξιοδοτικών εισοδημάτων, καθώς και τη φορολογική μεταχείριση του δεύτερου πυλώνα όσον αφορά τις εισφορές, τα εισοδήματα των ταμείων από επενδύσεις και τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα σε σχέση με τις μεταρρυθμίσεις που θα προκύψουν.

Σε ερώτηση για το κατά πόσο υπήρξαν σημεία διαφωνίας, ο Υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι «δεν μπήκαμε σε συζήτηση επιλογών σήμερα, οπόταν δεν τίθεται θέμα να υπήρξαν σημεία διαφωνίας».

Απλώς, πρόσθεσε, «αντιλαμβάνομαι ότι κάθε πλευρά έχει τα δικά της πιστεύω και θέλω και ακριβώς ο ρόλος μας ως Υπουργείο είναι να δούμε πώς μπορούμε να συγκεράσουμε τις όποιες διαφορετικές απόψεις για ένα καλύτερο βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων και των συνταξιούχων».

Ο κ. Μουσιούττας ανέφερε ότι στη σημερινή συνεδρία παρουσιάστηκαν οι στρατηγικοί στόχοι της μεταρρύθμισης, «έτσι ώστε οι κοινωνικοί εταίροι να αντιληφθούν στο σύνολό του τον στόχο για ένα σύστημα ευρέως προσβάσιμης συμπληρωματικής ασφάλισης, που θα λειτουργεί με διαφάνεια, αξιοπιστία και επαρκή εποπτεία». Πρόσθεσε ότι ο πρώτος πυλώνας προχωρά βάσει του χρονοδιαγράμματος που έχει ανακοινωθεί, το οποίο αφορά την κατάθεση νομοσχεδίου στη Βουλή των Αντιπροσώπων τον προσεχή Ιούνιο και την εφαρμογή του από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Σημείωσε ακόμη ότι επρόκειτο για μια αρχική γενική συζήτηση, προσθέτοντας ότι έχει αποφασιστεί η παραπομπή του θέματος της εκ βάθους εξέτασης των επιλογών που θα προκύψουν στις τεχνικές επιτροπές, ενώ παράλληλα θα συνεχιστεί η συζήτηση στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα για τις πτυχές του πρώτου πυλώνα.

Όπως ανέφερε, ο τριμερής χαρακτήρας του Σώματος αποδεικνύει κάθε φορά την αξία του, υπογραμμίζοντας ότι ο διάλογος που διεξάγεται είναι ουσιαστικός και οδηγεί σε αποφάσεις που επηρεάζουν άμεσα τη ζωή των εργαζομένων και των συνταξιούχων.

Ο κ. Μουσιούττας εξέφρασε ευαρέσκεια για την εποικοδομητική στάση που υπάρχει μεταξύ του Υπουργείου και των κοινωνικών εταίρων, εκφράζοντας παράλληλα τις ευχαριστίες του για τη συνεχή και ενεργό συμμετοχή τους.

Εξέφρασε επίσης τη βεβαιότητα ότι η εποικοδομητική αυτή προσέγγιση θα συνεχιστεί, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια εμβληματική μεταρρύθμιση της Κυβέρνησης, αλλά και για ζητήματα που απασχολούν τόσο τις συντεχνίες των εργαζομένων όσο και τις εργοδοτικές οργανώσεις.

Όπως ανέφερε, μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, ωστόσο «η πεμπτουσία του θέματος είναι ότι καταφέρνουμε στο τέλος να σμικρυνθούν οι διαφορές και να καταλήγουμε σε αποτελέσματα που οδηγούν σε κάτι καλύτερο για τους εργαζομένους και τους συνταξιούχους».

Η επόμενη συνεδρία έχει οριστεί για τις 30 Μαρτίου, κατά την οποία αναμένεται να συνεχιστεί η συζήτηση για τον πρώτο πυλώνα. Όπως ανέφερε ο Υπουργός, στις επόμενες συνεδρίες θα υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο πυλώνων, αναλόγως και των συζητήσεων που θα πραγματοποιηθούν στις τεχνικές επιτροπές.

Πηγή: ΚΥΠΕ