Σενάριο «Ειρήνη»: Τι θα γίνει όταν ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ - Πότε επιστρέφει η κανονικότητα

Η «ειρήνη» των ΗΠΑ με το Ιράν έχει φτάσει να μοιάζει με το TACO trade του Ντόναλντ Τραμπ. Η αγορά έχει αρχίζει να αγνοεί τις ανακοινώσεις του Αμερικανού προέδρου σχετικά με «συμφωνίες», «εκεχειρία» και τα Στενά του Ορμούζ και πλέον δείχνει να περιμένει απτά σημάδια συμφωνίας με το Ιράν.

Αυτό που ενδιαφέρει πραγματικά την αγορά είναι το άνοιγμα των Στενών και η «επιστροφή στην κανονικότητα» στο εμπόριο του πετρελαίου. Όμως αυτά τα δύο γεγονότα δεν θα γίνουν ταυτόχρονα.

Άλλωστε, οι τιμές πετρελαίου δεν θα επιστρέψουν στο σημείο που ήταν πριν από τον πόλεμο, τουλάχιστον όχι σύντομα.

Τι θα γίνει όταν ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

Σύμφωνα με το CNNi, μόλις ανοίξει το πέρασμα για όλα τα πλοία, πρόκειται να ξεδιπλωθεί ένας νέος «εφιάλτης» για την εφοδιαστική αλυσίδα.

Βήμα πρώτο: Εκκαθάριση των σημείων συμφόρησης του στενού

Τα περίπου 166 δεξαμενόπλοια που έχουν κολλήσει στον Περσικό Κόλπο και πρέπει να εκκενώσουν, μεταφέροντας περίπου 170 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, σύμφωνα με τον Ματ Σμιθ, επικεφαλής αναλυτή πετρελαίου στην Kpler.

Αυτό θα πάρει πολύ χρόνο, καθώς τα δεξαμενόπλοια κινούνται πολύ αργά, ωστόσο θα δώσει χώρο για τα άδεια δεξαμενόπλοια να εισέλθουν στο στενό, να φορτώσουν και να επιστρέψουν.

Η επιστροφή στην πλήρη χωρητικότητα διαμετακόμισης δεξαμενόπλοιων θα μπορούσε να διαρκέσει έως και τρεις μήνες, σύμφωνα με τη Victoria Grabenwöger, ανώτερη αναλύτρια πετρελαίου στην Kpler.

Βήμα δεύτερο: Μείωση των αποθεμάτων

Τα άδεια πλοία θα αντλούν πρώτα πετρέλαιο από τις αποθήκες που έχουν γεμίσει - επειδή οι παραγωγοί δεν είχαν πού αλλού να το τοποθετήσουν.

Μόλις τα αποθέματά τους επιστρέψουν στο επιθυμητό επίπεδο, θα ξεκινήσει και η επανεκκίνηση των αντλιών.

Βήμα τρίτο: Επανεκκίνηση της παραγωγής

Η ενεργοποίηση της παραγωγής δεν στα πετρελαιοπηγεία της Μέσης Ανατολής που έκλεισαν κατά τη διάρκεια του πολέμου χρειάζεται χρόνο και μπορεί να διαρκέσει ακόμα και αρκετές εβδομάδες.

Η παραγωγή θα πρέπει να επανεκκινηθεί σταδιακά για να διασφαλιστεί ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου δεν θα καταρρεύσουν, απαιτώντας επαναγεώτρηση και ουσιαστικές επισκευές.

Το νερό και το φυσικό αέριο που εγχέονται στα πηγάδια πρέπει να εξισορροπηθούν, κάτι που είναι μια δύσκολη υπόθεση.

Επειδή τα πηγάδια στην περιοχή είναι μεγάλα και κοντά το ένα στο άλλο, η επανεκκίνηση της παραγωγής θα απαιτήσει σημαντικό συντονισμό μεταξύ εταιρειών και χωρών για να διασφαλιστεί ότι η πίεση του εγχυόμενου νερού και του αερίου θα παραμείνει σταθερή σε πολλά πηγάδια.

Βήμα τέταρτο: Πραγματοποίηση επισκευών

Ορισμένα διυλιστήρια, παραγωγοί φυσικού αερίου και ορισμένοι παραγωγοί πετρελαίου υπέστησαν ζημιές κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Οι επισκευές στις κατεστραμμένες κρίσιμες υποδομές θα μπορούσαν να διαρκέσουν ακόμα και χρόνια, σύμφωνα με τις πετρελαϊκές εταιρείες.

Η επιστροφή στην κανονικότητα χρειάζεται «ασφάλεια»

Στην πράξη, η επιστροφή στην κανονικότητα έχει να κάνει με τις αγορές και την «ασφάλεια» που θα νιώσουν πως πράγματι δεν θα υπάρξει κάποιο «πισωγύρισμα» σε εμπόλεμη κατάσταση.

Οι έμποροι πετρελαίου θα παρακολουθήσουν την εξέλιξη της κατάστασης τις επόμενες εβδομάδες και μήνες για να δουν αν ΗΠΑ και Ιράν διατηρήσουν πράγματι την Ειρήνη στην περιοχή.

Οι αναλυτές της JPMorgan, οι οποίοι αναμένουν το άνοιγμα του στενού προς τις αρχές Ιουνίου, αναμένουν ότι το πετρέλαιο θα έχει μέση τιμή 97 δολάρια το βαρέλι για το υπόλοιπο του έτους.

Ιστορικά, το Brent πρέπει να κυμαίνεται στην περιοχή των 60 δολαρίων για το φυσικό αέριο των 3 δολαρίων ανά γαλόνι, σημείωσε ο Michael Green, επικεφαλής στρατηγικής της Simplify Asset Management.

Η αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης δεν προβλέπει επί του παρόντος ότι αυτό θα συμβεί πριν από το 2032.

Όσο περισσότερο διαρκεί αυτή η ειρήνη και όσο περισσότερες ενδείξεις ότι η παραγωγή επανεκκινείται, τόσο χαμηλότερες θα μπορούσαν να είναι οι τιμές του πετρελαίου.

Ο «αστερίσκος» των διοδίων

Το Ιράν έχει ήδη αμφισβητήσει τη δήλωση του Τραμπ ότι τα πλοία θα μπορούν να διέρχονται ξανά ελεύθερα από το στενό.

«Παρόλο που το Ιράν έχει συμφωνήσει να επιτρέψει στον αριθμό των διερχόμενων πλοίων να επιστρέψει στα προπολεμικά επίπεδα, αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει «ελεύθερη διέλευση» όπως υπήρχε πριν από τον πόλεμο», ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν, Fars.

Άλλωστε το Ιράν έχει ανακοινώσει τα σχέδια του να χρεώνει διόδια για τη διέλευση των πλοίων.

Αυτή τη στιγμή, το Ιράν χρεώνει «διόδια» τουλάχιστον ενός δολαρίου ανά βαρέλι, με την τιμή να αυξάνεται ανάλογα με την αντιληπτή φιλικότητα του εθνικού φορέα εκμετάλλευσης.

Τα τέλη καταβάλλονται σε κινεζικό γιουάν ή σε κρυπτονόμισμα και η μέση τιμή για ένα μόνο πετρελαιοφόρο ανέρχεται στα δύο εκατ. δολάρια.

