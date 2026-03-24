Τράπεζα Κύπρου: Αναστολή δόσεων και στήριξη στους πληγέντες κτηνοτρόφους

Δέσμη μέτρων στήριξης για επιχειρήσεις και ιδιώτες που επηρεάστηκαν από τον αφθώδη πυρετό, τα οποία περιλαμβάνουν αναστολή καταβολής δόσεων και ενίσχυση ρευστότητας, ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου.

Στόχος των μέτρων, είναι η διευκόλυνση των πελατών της και η παροχή της απαραίτητης οικονομικής ρευστότητας προς αντιμετώπιση των τρεχουσών αναγκών τους.

1. Αναστολή καταβολής δόσεων

Παρέχεται η δυνατότητα αναστολής δόσεων (κεφαλαίου και τόκων) για περίοδο έως και 12 μήνες.

Δικαιούχοι: Πελάτες που επηρεάστηκαν άμεσα και εμπίπτουν στα κρατικά μέτρα στήριξης.

Προϋπόθεση: Το μέτρο αφορά αποκλειστικά εξυπηρετούμενες χορηγήσεις.

2. Ενίσχυση ρευστότητας

Στοχεύοντας στην ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών που έχουν υποστεί οι πληγείσες επιχειρήσεις, η Τράπεζα Κύπρου προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις παροχής ρευστότητας. Οι διευκολύνσεις στοχεύουν στην κάλυψη άμεσων αναγκών και στην υποβοήθηση της επιχειρηματικής συνέχειας.

3. Γραμμή υποστήριξης «Here2Help»

Για την άμεση αξιοποίηση των πιο πάνω μέτρων ή για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνούν με την εξειδικευμένη ομάδα υποστήριξης της Τράπεζας:

25-156000 (Ωράριο: Δευτέρα – Παρασκευή, 07:30 – 18:00) Ηλεκτρονική Διεύθυνση: here2help@bankofcyprus.com

Η Τράπεζα Κύπρου παραμένει δίπλα στους πελάτες της, στηρίζοντας έμπρακτα την προσπάθειά τους για γρήγορη ανάκαμψη προς όφελος των επιχειρήσεών τους και της οικονομίας ευρύτερα.