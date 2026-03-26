Οι 19 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που έλαβαν πιστοποιητικά κυκλικής οικονομίας

Πραγματοποιήθηκε από την Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) στις 24/3/2026 στη Λευκωσία, Τελετή Απονομής των Πιστοποιητικών Κυκλικής Οικονομίας για το Μέτρο «Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας στις Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΟΕΒ, η εκδήλωση ήταν το επιστέγασμα μιας μακράς, μεθοδικής και συστηματικής προσπάθειας, που ξεκίνησε πριν 4 χρόνια, για την πράσινη μετάβαση του Κυπριακού τουριστικού προϊόντος μέσω της ενσωμάτωσης των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας.

Το Μέτρο «Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας στις Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις», υλοποιήθηκε από την ΟΕΒ σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, με χρηματοδότηση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου 2021-2026 και ανέδειξε την ετοιμότητα των ξενοδοχειακών μας επιχειρήσεων να προσαρμόζονται στις σύγχρονες περιβαλλοντικές και οικονομικές προκλήσεις.

Σε χαιρετισμό του ο Υφυπουργός Τουρισμού, Κώστας Κουμής, εξήρε την πρωτοβουλία της ΟΕΒ και υπογράμμισε την ανάγκη αναβάθμισης του τουριστικού μοντέλου της Κύπρου μέσω της αειφορίας και της έμπρακτης εφαρμογής της Κυκλικής Οικονομίας.

Ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, σε χαιρετισμό του εστίασε στη δημοσιονομική και αναπτυξιακή αξία της μετάβασης στα κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα και συνεχάρη την ΟΕΒ για την υλοποίηση του Μέτρου, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην απορρόφηση από τη χώρα μας των πόρων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ο Προέδρος της ΟΕΒ, Γιώργος Παντελίδης τόνισε ότι ο κυπριακός τουρισμός ηγείται της πράσινης μετάβασης, καθώς με εργαλείο το Σχήμα Πιστοποίησης Κυκλικής Οικονομίας της ΟΕΒ, αναβαθμίζει το ποιοτικό του αποτύπωμα και ενισχύει τη μακροπρόθεσμη στρατηγική του θέση.

Ο Πρόεδρος της ΟΕΒ σκιαγράφησε τις τεράστιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τουρισμός λόγω της κρίσης στην Μέση Ανατολή και ανέφερε ότι η ΟΕΒ μαζί με τους φορείς του τουρισμού, κυρίως τον ΣΤΕΚ και τον ΠΑΣΥΞΕ, από την πρώτη μέρα βρίσκεται σε παραγωγική συνεργασία με τους Υπουργούς Οικονομικών, Εργασίας και Τουρισμού προωθώντας εισηγήσεις για στοχευμένα κρατικά Σχέδια στήριξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τουριστικό τομέα αλλά και των εργαζομένων στον ευρύτερο κλάδο.

Κάποια από τα Σχέδια αυτά, αναμένει είπε, να οριστικοποιηθούν και να ανακοινωθούν από την Κυβέρνηση εντός της εβδομάδας.

Η τελετή ολοκληρώθηκε με την επίσημη απονομή των Πιστοποιητικών Κυκλικής Οικονομίας, στις 19 επιτυχούσες Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις από ολόκληρη την Κύπρο.

Οι εν λόγω ξενοδοχειακές επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες:

ADAMS BEACH

ALIATHON RESORT

ALION BEACH

ALMYRA

ANTLANTICA MIRAMARE BEACH

AMATHUS BEACH

ANNABELLE

ANTLANTICA AENEAS

CAVO MARIS BEACH

CROWNE PLAZA LIMASSOL

FLAMINGO PARADISE HOTEL

FOUR SEASONS

LEPTOS CORAL BEACH

NISSI BEACH RESORT

NISSIBLU BEACH RESORT

OLYMPIC LAGOON PAPHOS

OLYMPIC LAGOON RESORT

ATLANTICA SANCTA NAPA

ST. RAPHAEL