Στα 100 δολάρια ανά βαρέλι το πετρέλαιο – Προβλέψεις για επιβράδυνση της οικονομίας και αύξηση των τιμών

Η τιμή του πετρελαίου στα 100 δολάρια ανά βαρέλι για παρατεταμένη περίοδο θα επιβράδυνε την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη και θα ενίσχυε τον πληθωρισμό, προέβλεψε, την Πέμπτη, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανάπτυξης, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ωθεί τις τιμές της ενέργειας υψηλότερα.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, που ιδρύθηκε για να βοηθήσει τις χώρες του πρώην σοβιετικού μπλοκ να υιοθετήσουν οικονομίες ελεύθερης αγοράς, πριν επεκτείνει τη δραστηριότητά της στη Μέση Ανατολή και την Αφρική, σημείωσε ότι μια αύξηση κατά 10% στη μέση τιμή του πετρελαίου συνδέεται συνήθως με μείωση κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα της παγκόσμιας ανάπτυξης.

Από την έναρξη της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν πριν σχεδόν τέσσερις εβδομάδες, οι τιμές των βασικών συμβολαίων πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί περίπου κατά 40-45%, με το αργό πετρέλαιο Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας να διαπραγματεύεται πάνω από τα 105 δολάρια την Πέμπτη.

«Εάν το πετρέλαιο παραμείνει πάνω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι για παρατεταμένο χρονικό διάστημα και συνεχιστούν οι διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες που αφορούν χημικά και μέταλλα, η παγκόσμια ανάπτυξη θα μπορούσε να μειωθεί κατά τουλάχιστον 0,4 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ ο πληθωρισμός θα μπορούσε να αυξηθεί κατά περισσότερο από 1,5 ποσοστιαία μονάδα», προέβλεψε η Τράπεζα.

«Οι οικονομίες με υψηλό κόστος εισαγωγών ενέργειας, καθώς και με ισχυρούς εμπορικούς και μεταναστευτικούς δεσμούς με τον Κόλπο, είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι η πρόβλεψη ανάπτυξης για τις περιοχές της αρμοδιότητάς της είναι πιθανό να αναθεωρηθεί προς τα κάτω έως και κατά 0,4 ποσοστιαία μονάδα, σε σχέση με την τελευταία φορά που η τράπεζα επικαιροποιήσει τις προβλέψεις της τον Ιούνιο.

«Η σύγκρουση δείχνει πόσο γρήγορα τα γεωπολιτικά σοκ μπορούν να διαχυθούν στις αγορές ενέργειας, στις εφοδιαστικές αλυσίδες και στις χρηματοπιστωτικές συνθήκες», δήλωσε η επικεφαλής οικονομολόγος της τράπεζας, Beata Javorcik.

«Οι ευρύτερες συνέπειες της σύγκρουσης είναι πιθανόν να επιβαρύνουν τους κρατικούς προϋπολογισμούς, οι οποίοι ήδη δοκιμάζονται από τις υψηλές αμυντικές δαπάνες στην Κεντρική Ευρώπη και το αυξημένο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους στη νότια και ανατολική Μεσόγειο και την υποσαχάρια Αφρική», πρόσθεσε.

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης διατήρησε την Πέμπτη την πρόβλεψή του για την παγκόσμια ανάπτυξη στο 2,9% για το 2026, παρότι μείωσε τις προοπτικές για την Ευρώπη.

Ο ΟΟΣΑ σημείωσε ότι η παγκόσμια ανάπτυξη διατηρούνταν «σε καλό επίπεδο» πριν από τον πόλεμο και ότι θα μπορούσε να ήταν κατά 0,3 ποσοστιαία μονάδα υψηλότερη εάν η σύγκρουση δεν είχε κλιμακωθεί.

