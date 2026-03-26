Χαμηλό πενταετίας στο οικονομικό κλίμα τον Μάρτιο- Έκδηλες ανησυχίες για επιπτώσεις πολέμου

Σημαντική επιδείνωση παρουσίασε τον Μάρτιο το οικονομικό κλίμα, με τονΔείκτη Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ) να μειώνεται κατά 9,4 μονάδες σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο και να υποχωρεί στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων πέντε ετών.

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου, η μείωση του ΔΟΣ ήταν αποτέλεσμα της κάμψης του επιχειρηματικού κλίματος – ιδιαίτερα των προσδοκιών – σε όλους τους τομείς, καθώς και της σημαντικής αποδυνάμωσης της καταναλωτικής εμπιστοσύνης.

Αν και το οικονομικό κλίμα κινείται καθοδικά από τον Ιανουάριο, η μεγάλη μείωση του ΔΟΣ τον Μάρτιο αντανακλά τις αρχικές επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή στην κυπριακή οικονομία.

Η μεγαλύτερη πτώση του επιχειρηματικού κλίματος σημειώθηκε στις υπηρεσίες, κυρίως ως αποτέλεσμα σημαντικής προς τα κάτω αναθεώρησης των εκτιμήσεων για τον κύκλο εργασιών του επόμενου τριμήνου.

Η υποχώρηση του κλίματος στο λιανικό εμπόριο και στις κατασκευές προήλθε από την επιδείνωση των αξιολογήσεων της τρέχουσας κατάστασης των επιχειρήσεων, αλλά και από πιο απαισιόδοξες εκτιμήσεις για τη δραστηριότητά τους κατά το επόμενο τρίμηνο.

Το κλίμα στη μεταποίηση χειροτέρευσε ελαφρώς λόγω χαμηλότερων προσδοκιών για την παραγωγή του επόμενου τριμήνου.

Το καταναλωτικό κλίμα αποδυναμώθηκε αισθητά τον Μάρτιο, καθώς όλες οι συνιστώσες του επιδεινώθηκαν. Οι καταναλωτές αξιολόγησαν αρνητικότερα την πρόσφατηοικονομική τους κατάσταση καιαναθεώρησαν σημαντικά προς τα κάτω τις προσδοκίες τους για τη μελλοντική οικονομική κατάσταση τόσο των νοικοκυριών τους όσο και της χώρας.

Επιπλέον, οι καταναλωτές εμφανίστηκαν πιο διστακτικοί ως προς το ενδεχόμενο πραγματοποίησης μεγάλων αγορών τους επόμενους μήνες.

Απότομη άνοδος αβεβαίοτητας

Ο Δείκτης Οικονομικής Αβεβαιότητας σημείωσε απότομη άνοδο τον Μάρτιο, καταγράφοντας την υψηλότερη τιμή των τελευταίων 19 μηνών. Η επιχειρηματική αβεβαιότητα αυξήθηκε σε όλους τους τομείς, με εντονότερη την αύξηση ανάμεσα σε επιχειρήσεις στον τομέα των υπηρεσιών. Η καταναλωτική αβεβαιότητα ενισχύθηκε σε όλες τις εισοδηματικές ομάδες, με ταφτωχότερα νοικοκυριά να επηρεάζονται περισσότερο.