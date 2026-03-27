Χριστόδουλος Πατσαλίδης: Να μην βιαστεί η ΕΚΤ να αυξήσει τα επιτόκια

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν πρέπει να βιαστεί να αυξήσει τα επιτόκια ως αντίδραση στην άνοδο του ενεργειακού κόστους, καθώς το βασικό («baseline») σενάριο παραμένει αμετάβλητο και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο πληθωρισμός παγιώνεται, δήλωσε ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, Χριστόδουλος Πατσαλίδης.

Με τις τιμές ενέργειας να αυξάνονται λόγω του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν, ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να υπερβεί τον στόχο του 2% της ΕΚΤ ήδη από αυτόν τον μήνα, γεγονός που έχει οδηγήσει σε συζητήσεις μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής ως προς το κατά πόσον χρειάζεται αύξηση επιτοκίων για την αποτροπή δευτερογενών επιδράσεων.

Ο κ. Πατσαλίδης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, που καθορίζει τη νομισματική πολιτική, τόνισε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πρακτορείο Reuters, ότι δεν θα δίσταζε να προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων εάν υπήρχαν στοιχεία που να καταδεικνύουν ότι ο πληθωρισμός παγιώνεται στις 21 χώρες της ζώνης του ευρώ. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι προς το παρόν τέτοια στοιχεία δεν υπάρχουν.

«Δεν διαθέτουμε επαρκή πληροφόρηση για να αποφασίσουμε εάν η τρέχουσα κατάσταση πρέπει να θεωρηθεί παροδική ή εάν θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με τα επιτόκια», ανέφερε σε συνέντευξή του. «Δεν θα έσπευδα σε καμία απόφαση».

Σύμφωνα με το βασικό σενάριο της ΕΚΤ, ο πληθωρισμός αναμένεται να υπερβεί το 3% κατά το δεύτερο τρίμηνο, πριν επανέλθει στον στόχο ένα έτος αργότερα. Παρόλα αυτά, τα δυσμενή σενάρια δείχνουν βαθύτερες και πιο παρατεταμένες υπερβάσεις του πληθωρισμού.

«Εκτιμώ ότι εξακολουθούμε να κινούμαστε εντός του βασικού σεναρίου», υπογράμμισε ο Διοικητής της ΚΤΚ. «Έχουν περάσει μόλις δύο εβδομάδες από την ημερομηνία αναφοράς των προβλέψεων και δεν έχουμε διαπιστώσει κάτι που να υποδεικνύει αλλαγή είτε στη διάρκεια είτε στην ένταση του πολέμου».

Χρειάζονται περισσότερες ενδείξεις για αύξηση επιτοκίων

Οι αγορές τιμολογούν πλέον τρεις αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ μέσα στο έτος, αρχής γενομένης τον Απρίλιο ή τον Ιούνιο. Ωστόσο, οι προσδοκίες παραμένουν ευμετάβλητες και υπόκεινται σε απότομες μεταβολές, ανάλογα με την εξέλιξη του πολέμου.

Ο κ. Πατσαλίδης δεν απέκλεισε ένα ενδεχόμενο κίνησης τον Απρίλιο, επισημαίνοντας ότι η ΕΚΤ έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε αλλαγές επιτοκίων σε οποιαδήποτε συνεδρίαση. Ωστόσο, σημείωσε ότι για να δικαιολογηθεί μια τέτοια απόφαση, θα πρέπει να υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι η άνοδος του συνολικού πληθωρισμού περνά στις δομικές τιμές και δεν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο.

«Προτιμώ να είμαι πιο επιφυλακτικός», ανέφερε. «Η σοφία έρχεται με περισσότερη πληροφόρηση. Η σοφία είναι συνάρτηση της απαραίτητης πληροφορίας. Αν δεν διαθέτεις την πληροφορία, τότε λειτουργείς με το ένστικτο, και δεν πρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις με βάση το ένστικτο».

Πρόσθεσε ότι οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό — κρίσιμος δείκτης για την ΕΚΤ όσον αφορά τη διάρκεια ενός σοκ — παραμένουν «δεμένες» γύρω από τον στόχο του 2%.

Παρά ταύτα, αναγνώρισε ότι οι κίνδυνοι τείνουν προς υψηλότερο πληθωρισμό, προειδοποιώντας ότι η επίμονη «μνήμη» του σοκ της περιόδου 2021–2022 ενδέχεται να οδηγήσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις να προσαρμόζουν ταχύτερα τις προσδοκίες τους για τιμές και μισθούς.

Ωστόσο, σημείωσε ότι οι συνθήκες διαφέρουν ουσιωδώς σήμερα, λόγω υψηλότερων επιτοκίων, πιο ήπιων συνθηκών στην αγορά εργασίας, αυστηρότερης δημοσιονομικής πολιτικής και περιορισμένης συσσωρευμένης ζήτησης.

Η επόμενη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ είναι προγραμματισμένη για τις 30 Απριλίου, όπου αναμένεται να παρουσιαστεί επικαιροποιημένη ανάλυση σεναρίων για τις προβολές.