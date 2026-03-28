Μέσω Πύλης Tax For All η υποβολή εγγράφων για χαρτοσήμανση από 1η Απριλίου

Αλλάζει από την 1η Απριλίου η διαδικασία της χαρτοσήμανσης εγγράφων, ενημερώνει το Τμήμα Φορολογίας. Η τροποποίηση προκύπτει από την κατάργηση των περί Χαρτοσήμων Νόμων του 1963 έως 2025 με τον Νόμο Ν.239(Ι)/2025 από 01/01/2026.

Με βάση τη νέα διαδικασία που θα ισχύσει από την 1η Απριλίου, τα έγγραφα που υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τμήματος Φορολογίας ημερομηνίας 09/01/2026, θα υποβάλλονται μέσω της διαδικτυακής πύλης Tax For All (TFA) και θα προσκομίζονται για χαρτοσήμανση στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Φορολογίας, αφού εξεταστούν και καταβληθεί το οφειλόμενο τέλος χαρτοσήμου.

Επισημαίνεται ότι η νέα διαδικασία θα μπορεί να ακολουθηθεί από οποιοδήποτε πρόσωπο έχει Αριθμό Φορολογικής Ταυτότητας (ΑΦΤ) και ενεργό λογαριασμό στο TFA, ανεξάρτητα από το αν είναι συμβαλλόμενο μέρος ή όχι στο έγγραφο.

Σχετικός Επεξηγηματικός Οδηγός με τη διαδικασία που θα ακολουθείται έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας στην ενότητα Φορολογική Μεταρρύθμιση.

Πηγή: ΚΥΠΕ