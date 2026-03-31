ΧΑΚ: Συνέχιση αναστολής διαπραγμάτευσης μετοχών 4 εταιρειών

Τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών 4 εταιρειών, ανακοίνωσε χθες το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Συγκεκριμένα, η συνέχιση της αναστολής αφορά τις εταιρείες:

1. Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λτδ

2. A. Tsokkos Hotels Public Ltd

3. Dome Investments Public Company Ltd

4. Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε όπως ζητήσει από το Συμβούλιο του ΧΑΚ την αναστολή της διαπραγμάτευσης των μετοχών των εταιρειών αυτών στο ΧΑΚ από τις 2 Μαρτίου 2026 μέχρι τη συμμόρφωση τους και το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026, εάν μέχρι τη λήξη της υφιστάμενης περιόδου δεν συμμορφωθούν με την υποχρέωση τους για δημοσιοποίηση της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που εκκρεμεί

H Επιτροπή κατέληξε στην πιο πάνω απόφαση, καθότι οι εταιρείες δεν έχουν συμμορφωθεί με την υποχρέωση τους για δημοσιοποίηση της ακόλουθης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης:

-Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λτδ: της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2023, της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2024, της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2024 και της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2025

-A. Tsokkos Hotels Public Ltd, Dome Investments Public Company Ltd και Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ: των Ετήσιων Οικονομικών τους Εκθέσεων για το έτος που έληξε στις 31/12/2024 και των Εξαμηνιαίων Οικονομικών τους Εκθέσεων για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2025, με αποτέλεσμα να μην παρέχεται στους επενδυτές η απαιτούμενη ενημέρωση, για την οικονομική τους κατάσταση.