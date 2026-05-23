Τραμπ στο Axios: «50/50» οι πιθανότητες συμφωνίας με το Ιράν – Θα αποφασίσω την Κυριακή αν θα ξαναρχίσω τον πόλεμο

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο στο Axios ότι είναι στο «50/50» για τη συμφωνία με το Ιράν. Πρόσθεσε ότι θα συζητήσει το τελευταίο σχέδιο με τους συμβούλους του και ότι ενδέχεται να λάβει απόφαση σχετικά με το αν θα ξαναρχίσει τον πόλεμο μέχρι την Κυριακή.

«Είτε θα τους χτυπήσω πιο σκληρά από ό,τι έχουν χτυπηθεί ποτέ, είτε θα υπογράψουμε μια συμφωνία που θα είναι καλή», φέρεται να είπε.

🚨 NEW: POTUS tells @axios @BarakRavid he's a "SOLID 50/50" on Iran deal vs. bombs -- whether to make a "good" deal or else "blow them to kingdom come"



• "either I hit them harder than they have ever been hit, or we are going to sign a deal that is good" https://t.co/47ZE900rkc — Mike Allen (@mikeallen) May 23, 2026

Πηγή: ertnews.gr