Μεταρρυθμίσεις για βελτίωση μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών έργων προωθεί η κυβέρνηση

Η Κυβέρνηση προωθεί μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στο να διευκολύνουν το έργο του Συνδέσμου Εργοληπτών Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Έργων Κύπρου και να βελτιώσουν το πλαίσιο υλοποίησης των έργων, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ενίσχυση της διαφάνειας και της ποιότητας, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε χαιρετισμό στο δείπνο του Συνδέσμου το βράδυ της Τρίτης.

Τον χαιρετισμό ανέγνωσε, εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου.

Ο Πρόεδρος υπογράμμισε την καθοριστική συμβολή του Συνδέσμου στην ανάπτυξη των υποδομών της χώρας και της κυπριακής οικονομίας. "Η συμβολή σας συνδέεται άμεσα με τη θετική πορεία της χώρας μας και την προσπάθειά μας για μια σύγχρονη και ανταγωνιστική οικονομία", είπε.

Σημείωσε ότι ο τομέας των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών έργων βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο μεγάλων αλλαγών που διαμορφώνουν το μέλλον. Η ανάγκη για ανθεκτικότητα και ασφάλεια των υποδομών, η πράσινη μετάβαση, ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός, δημιουργούν ένα νέο, απαιτητικό, αλλά και πολλά υποσχόμενο περιβάλλον, ανέφερε.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρόεδρος είπε ότι η Κυβέρνηση αναγνωρίζει πλήρως τη σημασία του κλάδου και επενδύει συστηματικά σε πολιτικές που ενισχύουν την ανάπτυξη, την καινοτομία και την ποιότητα των έργων. "Μέσω του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων προωθούμε συστηματικά τη συνεργασία με τους επαγγελματίες του τομέα, με κοινό στόχο την υλοποίηση σύγχρονων, ασφαλών και αποδοτικών έργων. Την ίδια στιγμή, ως Κυβέρνηση προωθούμε μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στο να διευκολύνουν τη δουλειά σας, να βελτιώσουν το πλαίσιο υλοποίησης των έργων, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ενίσχυση της διαφάνειας και της ποιότητας", επισήμανε.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η αναθεώρηση της περί Ηλεκτρισμού νομοθεσίας, η οποία ρυθμίζει θέματα ασφάλειας σε σχέση με την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, καθώς επίσης την αδειοδότηση προσώπων και επιχειρήσεων που ασχολούνται με τον ηλεκτρισμό. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο, στόχος της αναθεώρησης είναι ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου και η περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας των εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένου και του κρίσιμου ζητήματος των περιοδικών ελέγχων.

Παράλληλα, εξετάζεται, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο, η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για τη ρύθμιση του επαγγέλματος του εργολήπτη μηχανολογικών έργων. Στόχος είναι η διασφάλιση υψηλής επαγγελματικής επάρκειας, η ενίσχυση της αξιοπιστίας του κλάδου και, κατ’ επέκταση, η συνολική αναβάθμιση της ποιότητας και της ασφάλειας των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, σημείωσε ο Πρόεδρος.

"Η πρόοδος και η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη γόνιμη και ειλικρινή συνεργασία της Πολιτείας και επαγγελματικών φορέων, όπως ο Σύνδεσμός σας. Μέσα από αυτή τη συλλογιστική, ο Σύνδεσμός σας αποτελεί για εμάς έναν αξιόπιστο συνομιλητή και έναν ουσιαστικό συνεργάτη στη διαμόρφωση πολιτικών, που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και τα σημερινά δεδομένα", υπογράμμισε.

Καταληκτικά, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι μέσα από συνεχή διάλογο και συνεργασία, "μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις προκλήσεις και να αξιοποιήσουμε πλήρως τις ευκαιρίες που διανοίγονται μπροστά μας, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα της χώρας μας".

Πηγή: ΚΥΠΕ