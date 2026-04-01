Παραμένει στο 4,2% το ποσοστό ανεργίας στην Κύπρο

Στο 4,2% παραμένει το ποσοστό ανεργίας στην Κύπρο τον Φεβρουάριο όσο ήταν και τον Ιανουάριο, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat.

Ο απόλυτος αριθμός των ανέργων είναι 22 χιλ. από 23 χιλ. τον προηγούμενο μήνα και 23 χιλ. τον Φεβρουάριο του 2025.

Στην ευρωζώνη το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 6,2% από 6,1% τον Ιανουάριο και στην ΕΕ παρέμεινε στο 5,9%.

Η ανεργία των νέων στην Κύπρο είναι 15,1% (στοιχεία Δεκεμβρίου 2025), στην ΕΕ 15,3% και στην ευρωζώνη 14,9%.

Ο συνολικός αριθμός ανέργων εκτιμάται σε 13,118 εκατομμύρια στην ΕΕ, εκ των οποίων 10,919 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ. Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο, η ανεργία αυξήθηκε κατά 137 χιλιάδες στην ΕΕ και κατά 93 χιλιάδες στη ζώνη του ευρώ, ενώ σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2025, μειώθηκε κατά 18 χιλιάδες στην ΕΕ και κατά 124 χιλιάδες στη ζώνη του ευρώ.

Η Eurostat εκτιμά ότι 2,957 εκατομμύρια νέοι (κάτω των 25 ετών), ήταν άνεργοι στην ΕΕ τον Φεβρουάριο 2026, εκ των οποίων 2,373 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ.

Αναφορικά με την ανεργία κατά φύλο, στην ΕΕ το ποσοστό ανεργίας για τις γυναίκες ήταν 6,1% (από 6,0% τον Ιανουάριο), ενώ για τους άνδρες 5,7%, σταθερό σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Στη ζώνη του ευρώ, η ανεργία των γυναικών ανήλθε σε 6,4% και των ανδρών σε 6,0%, επίσης σταθερά σε σχέση με τον Ιανουάριο.