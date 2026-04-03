Υποχώρηση της ανάπτυξης λόγω πολέμου δείχνει ο Σύνθετος Προπορευόμενος Οικονομικός Δείκτης (ΣΠΟΔ)  της Κύπρου

Ο Σύνθετος Προπορευόμενος Οικονομικός Δείκτης (ΣΠΟΔ) της Κύπρου, ο οποίος καταρτίζεται και εκτιμάται από το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, αντίστρεψε την θετική του πορεία των τελευταίων μηνών και κατέγραψε οριακή ετήσια μείωση (-0,01%) τον Μάρτιο του 2026, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα αναθεωρημένα στοιχεία.

Όπως ανακοίνωσε το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου, η επίδοση αυτή έπεται των ετήσιων αυξήσεων 0,72% και 1,78% που καταγράφηκαν τον Φεβρουάριο και τον Ιανουάριο του 2026, αντίστοιχα.

Ο ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης του ΣΠΟΔ παρουσίασε οριακή μείωση τον Μάρτιο του 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, αντανακλώντας τις επιπτώσεις των πρόσφατων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα, το οικονομικό κλίμα τόσο στην Κύπρο όσο και στη ζώνη του ευρώ επιδεινώθηκε τον Μάρτιο του 2026 σε σχέση με τον Μάρτιο του 2025, οδηγώντας σε ετήσια μείωση του σταθμισμένου Δείκτη Οικονομικού Κλίματος (ΔΟΚ).

Παράλληλα, οι τιμές ενέργειας επηρεάστηκαν αρνητικά, καθώς, έπειτα από συνεχείς ετήσιες μειώσεις στην τιμή του πετρελαίου Brent, καταγράφηκε σημαντική ετήσια αύξηση τον Μάρτιο του 2026.

Την ίδια στιγμή, οι αφίξεις τουριστών επηρεάστηκαν δυσμενώς, έπειτα από ακυρώσεις πτήσεων, ενώ αρνητική συμβολή στον ΣΠΟΔ είχε και ο – προσαρμοσμένος ως προς τη θερμοκρασία– όγκος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ο οποίος σημείωσε ετήσια μείωση τον Μάρτιο του 2026.

Αντίθετα, θετική επίδραση στον ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσης του ΣΠΟΔ είχαν τα πωλητήρια έγγραφα ακινήτων, οι συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες, και ο δείκτης όγκου λιανικών πωλήσεων.

Συνολικά, η οριακή ετήσια μείωση του ΣΠΟΔ τον Μάρτιο σηματοδοτεί την δυνητική επιβράδυνση του ρυθμού μεγέθυνσης της κυπριακής οικονομίας, σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών συγκρούσεων και εντεινόμενων εξωτερικών οικονομικών πιέσεων.