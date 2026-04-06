Αγορές ακινήτων από ξένους: Επαρκή διαβούλευση πριν τη ψήφιση νόμου ζητά το ΚΕΒΕ

Την ανάγκη για ουσιαστική διαβούλευση πριν την προώθηση του νομοσχεδίου για απόκτηση ακίνητης ιδιοκτησίας από αλλοδαπούς, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Το ΚΕΒΕ επανέρχεται στο ζήτημα του αναθεωρημένου πλαισίου που αφορά την απόκτηση ακίνητης ιδιοκτησίας από αλλοδαπούς, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα και τη στρατηγική σημασία του θέματος για την κυπριακή οικονομία.

Το ΚΕΒΕ τονίζει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα με άμεσες επιπτώσεις στην επενδυτική δραστηριότητα, την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και τη διεθνή εικόνα της χώρας.

Ως εκ τούτου, υπογραμμίζει, οποιαδήποτε τροποποίηση του υφιστάμενου πλαισίου πρέπει να προηγηθεί από ουσιαστική, εις βάθος και καλά δομημένη διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

«Η απουσία επαρκούς διαβούλευσης σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα ενδέχεται να οδηγήσει σε μη επιδιωκόμενες συνέπειες, επηρεάζοντας αρνητικά την επενδυτική εμπιστοσύνη, τη λειτουργία της αγοράς ακινήτων και ευρύτερα την οικονομική δραστηριότητα. Ιδιαίτερα στο σημερινό ασταθές διεθνές περιβάλλον, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για προσεκτικές, ισορροπημένες και τεκμηριωμένες αποφάσεις», αναφέρει.

Το ΚΕΒΕ επισημαίνει ότι η έγκαιρη εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων δεν αποτελεί μόνο θεσμική υποχρέωση, αλλά βασική προϋπόθεση για τη διαμόρφωση αποτελεσματικών και βιώσιμων πολιτικών.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΚΕΒΕ ζητά όπως το αναθεωρημένο νομοθετικό πλαίσιο τεθεί άμεσα ενώπιον των αρμόδιων φορέων και δοθεί επαρκής χρόνος για ουσιαστική διαβούλευση, πριν την προώθησή του προς ψήφιση στη Βουλή.

Παράλληλα, το Επιμελητήριο εκφράζει την ετοιμότητά του για άμεση συνάντηση με την αρμόδια Επιτροπή, με στόχο την αναλυτική παρουσίαση των θέσεων και εισηγήσεων της επιχειρηματικής κοινότητας.

 

