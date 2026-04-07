Εξαίρεση από υποχρέωση καταβολής εισφορών στο Ταμείο Κοιν. Συνοχής για κατηγορίες ναυτικών

Με πρόταση νόμου που ψήφισε η Ολομέλεια της Βουλής, τη Δευτέρα, επήλθε τροποποίηση του περί Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής Νόμου, ώστε με αναδρομική ισχύ, από την 1η Ιανουαρίου 2010, να εξαιρείται από την υποχρέωση καταβολής εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής η αμοιβή ναυτικών οι οποίοι δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι της Δημοκρατίας.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται και ναυτικοί οι οποίοι εργάζονται στην εσωτερική ναυσιπλοΐα, οι οποίοι εργοδοτούνται εκτός της Δημοκρατίας από κυπριακή εταιρεία και οι οποίοι καταβάλλουν εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων στην ΚΔ.

Στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής οι εργοδότες καταβάλλουν εισφορά 2% επί των συνολικών αποδοχών των εργοδοτουμένων, χωρίς ανώτατο όριο με σκοπό την ενίσχυση ευάλωτων ομάδων και τη στήριξη κοινωνικών παροχών.

Η πρόταση νόμου των Βουλευτών του ΔΗΣΥ Φωτεινής Τσιρίδου, του ΔΗΚΟ, Πανίκου Λεωνίδου, της ΔΗΠΑ, Αλέκου Τρυφωνίδη, και του ΔΗΣΥ, Ευθύμιου Δίπλαρου, ψηφίστηκε με 23 ψήφους υπέρ και 19 εναντίον.

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, μεταξύ άλλων, επιδιώκεται η επαναφορά της εξαίρεσης για τις αμοιβές από την υποχρέωση καταβολής εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής ως προβλεπόταν δυνάμει των διατάξεων του καταργηθέντα περί Εμπορικής Ναυτιλίας Νόμου, η οποία εξαίρεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του εν ισχύ περί Εμπορικής Ναυτιλίας Νόμου, έπαυσε να ισχύει.

Επίσης επιδιώκεται η άρση της διαφορετικής μεταχείρισης ναυτικών στην εσωτερική ναυσιπλοΐα εργοδοτουμένων από κυπριακές εταιρείες, αλλά παρεχόντων αποκλειστικά υπηρεσίες εκτός Δημοκρατίας, οι οποίοι καταβάλλουν εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και για τους οποίους καταβάλλονται και εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, σε αντίθεση με τους ναυτικούς εργαζομένους σε πλοία ανοιχτής θαλάσσης, οι οποίοι δεν καταβάλλουν εισφορές στο ΤΚΑ και για τους οποίους δεν καταβάλλονται εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής.

Επιπρόσθετα επιδιώκεται η παροχή ελαφρύνσεων στις κυπριακές εταιρείες που εργοδοτούν ναυτικούς στην εσωτερική ναυτιλία, που δεν διαμένουν μόνιμα στην ΚΔ, και οι οποίες καταβάλλουν μεγάλα ποσά ως εισφορές στο ΤΚΑ για τους εργοδοτουμένους τους και επίσης η παροχή κινήτρων στις κυπριακές εταιρείες που εργοδοτούν ναυτικούς στην εσωτερική ναυτιλία, ώστε να διατηρήσουν την έδρα τους στην Κύπρο και να συνεχίσουν την καταβολή εισφορών στο ΤΚΑ καθώς και η προσέλκυση άλλων αντίστοιχων εταιρειών να δραστηριοποιηθούν με έδρα τους την Κύπρο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη συζήτηση της πρότασης στην Επιτροπή Εργασίας της Βουλής αναφέρθηκε ότι η εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής δεν επιφέρει μείωση εσόδων στο κράτος, αλλά αντιθέτως αποτελεί τεράστιο κίνητρο για αύξηση των εσόδων στο ΤΚΑ, αλλά και γενικότερα στη Δημοκρατία.

Οι εισηγητές υπέδειξαν ότι επιδιώκεται η διόρθωση της στρέβλωσης της υφιστάμενης νομοθεσίας με την επαναφορά της εξαίρεσης από την υποχρέωση καταβολής εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής της αμοιβής αλλοδαπών ναυτικών, περιλαμβανομένων και των ναυτικών που εργάζονται στην εσωτερική ναυσιπλοΐα, η οποία ίσχυε μέχρι το 2010.

Εξηγήθηκε ότι αυτοί οι εργαζόμενοι δεν δύνανται να αξιοποιούν τις κοινωνικές παροχές του ταμείου και ως εκ τούτου οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες, στη βάση ανάλογης ρύθμισης που περιλαμβάνεται στις διατάξεις του περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου, σύμφωνα με την οποία οι ναυτικοί, μη μόνιμοι κάτοικοι της Δημοκρατίας, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής εισφορών.

Τοποθετήσεις στην Ολομέλεια

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Γιώργος Κουκουμάς, υποστήριξε ότι η πρόταση καταργεί την υποχρέωση εργοδοτών στη ναυσιπλοΐα για καταβολή της εισφοράς και στην ουσία "600.000 με 800.000 ευρώ το χρόνο, αφαιρούνται από το Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής και τα δίνουμε σε μεγαλοεπιχειρηματίες".

Διερωτήθηκε πως και τώρα οι συνάδελφοί του δεν κόπτονται για θέματα αντισυνταγματικότητας και για το γεγονός ότι δεν συμφωνεί η ΕΕ.

"Όταν είναι για το κεφάλαιο, λεφτά υπάρχουν", είπε, για να προσθέσει ότι οι καταβολές αυτές δεν είναι παράνομα που δόθηκαν, αλλά με βάση τον νόμο.

Σε ό,τι αφορά τον παραλληλισμό που έγινε με το ΓεΣΥ, ο κ. Κουκουμάς ανέφερε ότι δεν είναι ανάλογες αυτές οι ρυθμίσεις με την εξαίρεση από το ΓεΣΥ γιατί κάποιος μπορεί να είναι δικαιούχος, χωρίς εισφορές στο Σύστημα.

Ο ανεξάρτητος Βουλευτής, Ανδρέας Θεμιστοκλέους, διερωτήθηκε αν κάποιοι "βρίσκονται στα ροζ σύννεφα". Υποστήριξε ότι τα λεφτά αυτά τα πήρε το κράτος από τις εταιρείες παράνομα και διερωτήθηκε γιατί το ΑΚΕΛ το ενοχλεί που το κράτος θα τα πάρει πίσω, κάνοντας λόγο για "επιλεκτικές ευαισθησίες του ΑΚΕΛ".

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Καυκαλιάς, μίλησε για "κραυγαλέα εξυπηρέτηση ημετέρων και συμφερόντων". Υπέδειξε ότι κατά τη συζήτηση ο Υπουργός Εργασίας εξέφρασε τη διαφωνία του ειδικά για την αναδρομικότητα ενώ η 'Εφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων είπε ότι ίσως υπάρχει κρατική ενίσχυση και πρέπει να ελεγχθεί η συμβατότητα με κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ.

Ο κ. Καυκαλιάς είπε ακόμη ότι επιφυλάξεις τέθηκαν και από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας για συμβατότητα με το ενωσιακό κεκτημένο για τις κρατικές ενισχύσεις και μίλησε για "ορισμό της πρόκλησης απέναντι στην κοινωνία".

Η εκ των εισηγητών Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Φωτεινή Τσιρίδου, ανέφερε ότι ανάλογη ρύθμιση και εξαίρεση έγινε από τη Βουλή και για το ΓεΣΥ πριν λίγο καιρό. Πρόκειται, είπε, για άρση της διάκρισης σε ναυτικούς για μια πρόταση "κοινής λογικής". Αναφέρθηκε επίσης σε κίνητρα που δίνονται προς όφελος της οικονομίας.

Η ανεξάρτητη Βουλευτής, Αλεξάνδρα Ατταλίδου, υπέδειξε ότι ξένοι, στους οποίους καταβάλλονται κοινωνικές ασφαλίσεις, όταν πάνε στις χώρες τους τα χρήματα αυτά δεν τα δικαιούνται και διερωτήθηκε γιατί "για άλλη κατηγορία κάνουμε διαφορετικές ρυθμίσεις".

Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ, Ηλίας Μυριάνθους, υπέδειξε ότι ο εργοδότης που καταβάλλει στο ΤΚΑ καταβάλλει ποσό και για πλεονασμό και για άλλα θέματα και πρέπει να συμπληρωθούν έξι χρόνια για να τα μεταφέρουν οι ξένοι στις πατρίδες τους. Αυτό, είπε, πλήττει κυρίως τους γεωργικούς εργάτες και τις οικιακές βοηθούς.

Σε ό,τι αφορά το Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής είπε ότι είναι κάτι διαφορετικό, το χρησιμοποιεί το κράτος, εκφράζοντας την άποψη ότι η πρόταση θα έπρεπε να είχε δώσει προτεραιότητα σε άλλα ταμεία.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Χάρης Γεωργιάδης, είπε ότι δεν γίνεται το κάθε φορολογικό κίνητρο να το λέμε ύποπτο, σκανδαλώδες και συνωμοτικό, υποδεικνύοντας ότι αν δεν έδινε κίνητρα το κράτος μας δεν θα ήταν η οικονομία μας εδώ που είναι σήμερα.

Είπε ότι όλες οι ναυτιλιακές εξαιρούνται από αυτό το τέλος και έμεινε μια ρύθμιση και επιδεικνύοντας ετοιμότητα για διατήρηση του ανταγωνιστικού μας πλεονεκτήματος, αναλόγως ενεργήσαμε. Ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι με τον ίδιο τρόπο λειτουργήσαμε για το ΓεΣΥ και διερωτήθηκε πως γίνεται κάποιοι να μιλούν για αντισυνταγματικότητα, "ειδικά σήμερα με όσα ψηφίσαμε".

Πηγή: ΚΥΠΕ