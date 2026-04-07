Επιταχύνεται η αύξηση στις τιμές των ακινήτων - Στο 6% το τέταρτο τρίμηνο του 2025

Επιτάχυνση της αύξησης στις τιμές των ακινήτων, δείχνουν στοιχεία που δημοσίευσαν την Τρίτη η Στατιστική Υπηρεσία και η Eurostat.

Σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο δείκτης τιμών κατοικιών για το τέταρτο τρίμηνο του 2025, υπολογίζεται στις 152,91 μονάδες.

Σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2025, ο δείκτης παρουσίασε μηδενική μεταβολή, ενώ σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 σημείωσε αύξηση 6,0%.

Το τρίτο τρίμηνο του 2025, η ετήσια αύξηση στις τιμές των κατοικιών ήταν 4,2% και η τριμηνιαία 3,7%. Το τέταρτο τρίμηνο του 2024, η ετήσια αύξηση ήταν 4,5% ενώ σε τριμηνιαία βάση, δηλαδή σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2024, οι τιμές μειώθηκαν κατά 1,7%.

EE

Όσον αφορά την ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat, tο τέταρτο τρίμηνο του 2025, οι τιμές των κατοικιών, αυξήθηκαν κατά 5,1% στη ζώνη του ευρώ και κατά 5,5% στην ΕΕ σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Το τρίτο τρίμηνο του 2025, οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 5,1% και 5,4% στη ζώνη του ευρώ και στην ΕΕ, αντίστοιχα.

Σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2025, οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 0,6% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,8% στην ΕΕ το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, μία χώρα παρουσίασε ετήσια μείωση στις τιμές των κατοικιών κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025, και είκοσι πέντε παρουσίασαν ετήσια αύξηση. Η πτώση καταγράφηκε στη Φινλανδία (-3,1%), ενώ οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στην Ουγγαρία (+21,2%), την Πορτογαλία (+18,9%) και την Κροατία (+16,1%).

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι τιμές μειώθηκαν σε τρία κράτη μέλη, παρέμειναν σταθερές σε ένα (Κύπρος) και αυξήθηκαν σε είκοσι δύο κράτη μέλη. Οι μειώσεις καταγράφηκαν στη Γαλλία (-0,7%), τη Φινλανδία (-0,5%) και την Εσθονία (-0,3%), ενώ οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Σλοβενία ​​(+5,1%), την Ουγγαρία (+4,2%) και την Πορτογαλία (+4,0%).