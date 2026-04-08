Κεραυνός: Διαφοροποίηση και εξωστρέφεια η απάντηση στην κρίση

«Απέναντι στις γεωπολιτικές εντάσεις και τις διακυμάνσεις των διεθνών αγορών, η στρατηγική μας είναι ξεκάθαρη: διαφοροποίηση και εξωστρέφεια», τόνισε ο υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός.

Σε ομιλία του στο 16ο Nicosia Economic Congress, ο υπουργός ανέφερε ότι «ενισχύουμε τη διεθνή παρουσία της κυπριακής οικονομίας, προσελκύουμε επενδύσεις από νέες αγορές και ενδυναμώνουμε το ρόλο της Κύπρου ως περιφερειακού κόμβου υπηρεσιών, ενέργειας και καινοτομίας».

Ταυτόχρονα, ανέφερε, «αξιοποιούμε στο έπακρο τα ευρωπαϊκά εργαλεία και πόρους, επενδύοντας σε υποδομές, σε εκπαίδευση και τεχνολογία».

Στόχος η προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων

Αναφερόμενος στις ξένες επενδύσεις, σημείωσε ότι διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και στην εξέλιξη κάθε χώρας. Ειδικά για μικρές χώρες με περιορισμένους πόρους όπως η Κύπρος, πρόσθεσε, οι ξένες επενδύσεις μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην οικονομική ανθεκτικότητα της χώρας.

«Οι επενδύσεις αυτές συμβάλλουν ταυτόχρονα στην ώθηση των εγχώριων επιχειρήσεων να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους και οδηγούν στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Επιπλέον, διευκολύνουν τη μεταφορά προηγμένων τεχνολογιών, εμπειρογνωμοσύνης και βέλτιστων πρακτικών καθώς και την εισδοχή ταλέντων υψηλής εξειδίκευσης», υπέδειξε.

Τόνισε ότι «η προσέλκυση ξένων επιχειρήσεων στον τομέα της τεχνολογίας που έχουμε παρατηρήσει στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια, έχει ενισχύσει τις τοπικές δυνατότητες, έχει βελτιώσει την παραγωγικότητα και έχει ενισχύσει την καινοτομία και την έρευνα. Στόχος αυτής της Κυβέρνησης είναι η συνέχιση της πολιτικής προσέλκυσης ποιοτικών ξένων επενδύσεων».

«Η κυπριακή οικονομία έχει διανύσει μια μακρά και δύσκολη πορεία τα τελευταία χρόνια. Από περίοδο εσωτερικών κυρίως κρίσεων και αβεβαιότητας, έχουμε περάσει σε μια περίοδο σταθερότητας και αξιοπιστίας», σημείωσε.

Εξαντλήθηκαν οι εύκολες πηγές

Όπως διαπιστώνεται, υποστήριξε ο κ. Κεραυνός, οι εύκολες πηγές αύξησης του εμπορίου, άρα και της οικονομικής ανάπτυξης, όπως η δραστική μείωση των δασμών και η ένταξη μεγάλων οικονομιών στο σύστημα, φαίνεται να έχουν εξαντληθεί.

Στη θέση τους, σημείωσε, «βλέπουμε να προκύπτει ένα ιδιαίτερα σύνθετο περιβάλλον, όπου η οικονομική αποτελεσματικότητα αντιμετωπίζεται με αύξηση δασμών, με κατάρρευση των όρων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, με γεωπολιτικές και στρατηγικές επιδιώξεις που δημιουργούν μια νέα φάση, την εκρηκτική φάση της παγκοσμιοποίησης, με πολέμους όπως της Ουκρανίας που συνεχίζεται εδώ και 4 χρόνια στην καρδιά της Ευρώπης, με τοπικές συρράξεις, αύξηση δασμών, αύξηση φόρων (Pillar 2)· και εδώ και ένα μήνα με τον πόλεμο στο Ιράν που ανέδειξε πρόσθετα σοβαρά στοιχεία μιας παγκόσμιας αστάθειας και μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση, η οποία αποδεικνύεται ως πολύ σοβαρή απειλή για την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, με πάρα πολλές παρενέργειες στη μέχρι σήμερα δομή της γεωπολιτικο-οικονομικής ισορροπίας».

Έντονη αβεβαιότητα και αστάθεια

Ο κ. Κεραυνός αναφέρθηκε στην περίοδο έντονης αβεβαιότητας, αστάθειας και μεταβλητότητας στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον. «Οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις, έχουν δημιουργήσει αποσταθεροποίηση στις ενεργειακές αγορές, αυξημένες πληθωριστικές πιέσεις και επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης, διαμορφώνοντας ένα εξαιρετικά εύθραυστο οικονομικοπολιτικό περιβάλλον».

«Βρισκόμαστε σε μια περίοδο βαθύτατου παγκόσμιου μετασχηματισμού. Οι οικονομίες δοκιμάζονται από διαδοχικές κρίσεις, οι γεωπολιτικές ισορροπίες μεταβάλλονται, οι ενεργειακές προκλήσεις εντείνονται και οι διεθνείς αγορές χαρακτηρίζονται από αυξημένη μεταβλητότητα. Σε αυτό το σύνθετο περιβάλλον, η Κύπρος καλείται όχι μόνο να αντέξει, αλλά να προσαρμοστεί, να εξελιχθεί και να ενισχύσει τη θέση της», τόνισε.

Αντιμετώπιση αυξημένου κόστους ζωής με ισοκατανομή πλούτου

Στο πλαίσιο της ομιλίας του, ανέφερε ότι οι προκλήσεις σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα είναι πολλές και πρώτη προτεραιότητα είναι η αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ζωής, με τη βελτίωση της ισοκατανομής του παραγόμενου πλούτου, μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές.

Επεσήμανε ότι με τη βελτίωση αυτού του στόχου, αντιμετωπίζονται πολλές άλλες προκλήσεις, όπως το στεγαστικό, η υπογεννητικότητα και γενικά το επίπεδο ευημερίας του λαού.

Δεύτερη προτεραιότητα, πρόσθεσε, είναι ο σχεδιασμός και υλοποίηση ενός νέου βραχυπρόθεσμου αναπτυξιακού προγράμματος, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια της αναπτυξιακής δυναμικής, λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο αποτελεί σχεδόν το σύνολο των αναπτυξιακών δράσεων, ολοκληρώνεται τον Αύγουστο του 2026.

Δημιουργία συνθηκών βιώσιμης ανάπτυξης

Σημαντική προτεραιότητα για το 2026, τόνισε, είναι επίσης η δημιουργία συνθηκών βιώσιμης ανάπτυξης σε βασικούς τομείς της οικονομίας και αντιμετώπισης μόνιμων φαινομένων όπως η λειψυδρία που συγκρατεί την ανάπτυξη του γεωργικού τομέα και δημιουργεί προβλήματα στον τουριστικό τομέα.

Σύμφωνα με τον κ. Κεραυνό, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για αυτή την Κυβέρνηση, γι’ αυτό προωθούμε στοχευμένες παρεμβάσεις σε συγκεκριμένους τομείς.

Μεταξύ των σημαντικότερων δράσεων περιλαμβάνονται η προώθηση της ψηφιακής μετάβασης των επιχειρήσεων, βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού με έμφαση στην πράσινη οικονομία, την τεχνολογία και τα επαγγέλματα υψηλής εξειδίκευσης, επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων στη δημόσια διοίκηση και μείωση της γραφειοκρατίας, ώστε να δημιουργηθεί ένα πιο ευέλικτο και φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Επίσης, πολύ σημαντική για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας αποτελεί η προώθηση της ενεργειακής μετάβασης, με μείωση του κόστους ενέργειας μέσω της διαφοροποίησης του ενεργειακού μίγματος, και της ενίσχυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Τρεις πυλώνες πολιτικής

Σύμφωνα με τον υπουργό, η οικονομική πολιτική βασίζεται σε τρεις θεμελιώδεις πυλώνες: ανθεκτικότητα, βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή.

Πρώτον, σημείωσε, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της κυπριακής οικονομίας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα. «Διασφαλίζουμε τη δημοσιονομική πειθαρχία, μειώνουμε το δημόσιο χρέος και δημιουργούμε επαρκή δημοσιονομικά αποθέματα, ώστε να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε άμεσα σε εξωτερικούς αλλά και εσωτερικούς κραδασμούς. Παράλληλα, ενισχύουμε την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα και προωθούμε πολιτικές που περιορίζουν τους συστημικούς κινδύνους».

Δεύτερον, «επενδύουμε στη μετάβαση προς ένα νέο, βιώσιμο και ανταγωνιστικό παραγωγικό μοντέλο. Προωθούμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας, ενισχύουμε την καινοτομία και δημιουργούμε ένα φιλικό περιβάλλον για επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας».

Ταυτόχρονα, επεσήμανε, «επιταχύνουμε την πράσινη μετάβαση, σε μια προσπάθεια μείωσης από την εξάρτηση από εισαγόμενα καύσιμα και ενίσχυσης της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας με την ανάπτυξη ΑΠΕ και αποθήκευσης. Η ενεργειακή κρίση ανέδειξε την άμεση ανάγκη διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας, με επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές και ενίσχυση των ενεργειακών υποδομών».

Τρίτον, ανέφερε, «διασφαλίζουμε ότι η ανάπτυξη είναι χωρίς αποκλεισμούς. Στηρίζουμε τα ευάλωτα νοικοκυριά απέναντι στο αυξημένο κόστος ζωής, ενισχύουμε τη μεσαία τάξη και διαμορφώνουμε πολιτικές που δημιουργούν ποιοτικές θέσεις εργασίας. Η κοινωνική συνοχή δεν είναι μόνο ηθική υποχρέωση· είναι και βασικός παράγοντας οικονομικής σταθερότητας και ισόρροπης ανάπτυξης».