Η οικονομία της Κίνας επιταχύνθηκε το πρώτο τρίμηνο

Η οικονομική ανάπτυξη της Κίνας πιθανότατα επιταχύνθηκε τους πρώτους τρεις μήνες του έτους, σύμφωνα με αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), ενισχυμένη από τις εξαγωγές που έχουν πλέον πληγεί από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ενώ η εγχώρια ζήτηση παραμένει αδύναμη.

Οι ηγέτες της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο δυσκολεύονται από τον καιρό της πανδημίας να βασίζονται σε αποστολές στο εξωτερικό για να στηρίξουν το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, καθώς μια μακροχρόνια κρίση στην αγορά ακινήτων αναγκάζει τους καταναλωτές να περιορίσουν τις δαπάνες.

Αυτό συνέβη επίσης εν μέσω μιας εμπορικής αντιπαράθεσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες που έπαιξε ρόλο στην περσινή εκτίμηση ανάπτυξης που έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και δεκαετίες.

Ωστόσο, οι αναλυτές ανέμεναν ότι η οικονομία θα είχε αναπτυχθεί κατά 4,8% το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, από 4,5% το τελευταίο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τη μέση πρόβλεψη έρευνας του AFP πριν τη δημοσίευση των επίσημων αποτελεσμάτων την Πέμπτη.

Αυτό βρίσκεται στο ανώτατο όριο του στόχου 4,5-5,0% που έθεσαν οι αξιωματούχοι τον περασμένο μήνα, αν και αυτό το ποσοστό είναι το χαμηλότερο από το 1991, εκτός από το 2020 κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Η Sarah Tan της Moody's Analytics δήλωσε στο AFP ότι η οικονομική ανάπτυξη στο εύρος που στοχεύει το Πεκίνο «καλύπτει υποκείμενες ανισορροπίες, με την εξωτερική ζήτηση να οδηγεί την ανάπτυξη, καθώς η εγχώρια δυναμική παραμένει αδύναμη».

Το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας πέρυσι έφτασε το εντυπωσιακό ποσό των 1,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, το μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί ποτέ.

Η άνθηση των αποστολών προσφέρει μια βασική σανίδα σωτηρίας για το Πεκίνο, ενώ τα επίμονα προβλήματα στην τεράστια εγχώρια αγορά ακινήτων επηρεάζουν αρνητικά τις επενδύσεις και τη διάθεση των καταναλωτών.

Προειδοποίηση για τη Μέση Ανατολή

Ο Dan Wang, διευθυντής της ομάδας Κίνας του Ομίλου Ευρασίας, δήλωσε στο AFP ότι «η παγκόσμια εξάρτηση από τις κινεζικές εξαγωγές αυξήθηκε (από την έναρξη του πολέμου), καθώς η πλήρης αλυσίδα εφοδιασμού και η ενεργειακή ασφάλεια της Κίνας επηρεάζονται λιγότερο από άλλα βιομηχανικά έθνη».

Οι εκτοξευόμενες τιμές του πετρελαίου έχουν επίσης ενισχύσει τη ζήτηση στο εξωτερικό για κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα, με επίσημα στοιχεία την περασμένη εβδομάδα να δείχνουν ότι οι αποστολές αυτών και υβριδικών αυξήθηκαν κατά 140% σε ετήσια βάση τον Μάρτιο.

«Οι εξαγωγές πράσινης τεχνολογίας και προϊόντων της Κίνας έλαβαν ώθηση» το τελευταίο τρίμηνο, δήλωσε στο AFP ο Gene Ma, επικεφαλής της έρευνας για την Κίνα στο Ινστιτούτο Διεθνών Χρηματοοικονομικών.

Ενώ τα στοιχεία της Τρίτης υποδεικνύουν επιβράδυνση στις αποστολές τον περασμένο μήνα, η αύξηση των εξαγωγών διατηρήθηκε στο πρώτο τρίμηνο - παρά τον πόλεμο στο Ιράν, ο οποίος «φαίνεται να μην επηρεάζει ιδιαίτερα τις εξαγωγές», έγραψε ο Zichun Huang της Capital Economics σε έκθεση την Παρασκευή.

Κρίσιμη για την αντιμετώπιση της πίεσης από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή είναι μια μακροπρόθεσμη προσπάθεια από το Πεκίνο να διασφαλίσει την ενεργειακή ασφάλεια, την οποία οι ειδικοί λένε ότι τώρα αποδίδει καρπούς.

«Είναι απίθανο η Κίνα να αντιμετωπίσει σημαντικές άμεσες επιπτώσεις από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή», δήλωσε η Sarah Tan της Moody's Analytics στο AFP.

Ενώ η Κίνα βασίζεται στις εισαγωγές πετρελαίου, «μετριάζει αυτή την έκθεση μέσω διαφοροποιημένων προμηθευτών, δεσμών με το Ιράν, σημαντικών στρατηγικών αποθεμάτων και συνεχιζόμενης εξάρτησης από τον άνθρακα», είπε.

Ωστόσο, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η παρατεταμένη αναστάτωση από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε τελικά να παρουσιάσει εμπόδια.

«Εάν ο πόλεμος πυροδοτήσει μια ευρεία παγκόσμια επιβράδυνση... οι εξαγωγές της Κίνας θα υποφέρουν επίσης», έγραψαν οι οικονομολόγοι της Macquarie, Larry Hu και Yuxiao Zhang, σε πρόσφατη έκθεσή τους.

«Σε αυτή την περίπτωση, το Πεκίνο θα εντείνει τα εγχώρια μέτρα τόνωσης για να αντισταθμίσει το εξωτερικό σοκ, ώστε να μπορέσει να επιτύχει τον στόχο ανάπτυξης του τρέχοντος έτους», έγραψαν.

Κρίση χρέους

Οι Κινέζοι ηγέτες έχουν αντιμετωπίσει την αδύναμη εγχώρια κατανάλωση από το τέλος της πανδημίας Covid-19.

Η ύφεση έρχεται καθώς οι οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι η χώρα πρέπει να στραφεί προς ένα μοντέλο που τροφοδοτείται περισσότερο από τις δαπάνες των νοικοκυριών παρά από τις κατασκευές και τις εξαγωγές - που αποτελούν εδώ και καιρό τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης.

Το αυξανόμενο κόστος ενέργειας που προκλήθηκε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή έθεσε τέλος σε ένα τριετές σερί αποπληθωρισμού για τις τιμές εισόδου εργοστασίων της χώρας, σύμφωνα με στοιχεία την περασμένη εβδομάδα.

Ωστόσο, η Sheana Yue, ανώτερη οικονομολόγος στην Oxford Economics, δήλωσε στο AFP ότι «αυτός ο τύπος πληθωρισμού που προκαλείται από την ενέργεια και το κόστος είναι απίθανο να δημιουργήσει βιώσιμες πληθωριστικές πιέσεις χωρίς ουσιαστική ανάκαμψη της ζήτησης».

Μια κορυφαία ανησυχία είναι η μακροχρόνια κρίση χρέους στον τεράστιο τομέα ακινήτων της Κίνας, η οποία ξεκίνησε το 2020 και έχει τρομάξει τους καταναλωτές.

Οι τιμές των κατοικιών σε όλη τη χώρα, που κάποτε αποτελούσαν βασικό αποθετήριο πλούτου, έχουν παραμείνει στάσιμες, αποτρέποντας τους υποψήφιους αγοραστές από το να επενδύσουν.

«Η κατανάλωση δεν μπορεί να ανακάμψει μέχρι να ανακάμψει η αγορά ακινήτων», δήλωσε στο AFP ο Derek Scissors, ανώτερος συνεργάτης στο Αμερικανικό Ινστιτούτο Επιχειρήσεων.

Μέχρι τότε, οποιαδήποτε βελτίωση στα επίσημα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις «θα είναι μικρή», είπε.

Πηγή: ΚΥΠΕ