Κέρδη παρουσιάζει την Τετάρτη το ΧΑΚ

Κέρδη παρουσιάζει την Τετάρτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Ο Γενικός Δείκτης, στις 12:41, βρισκόταν στις 282,32 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο σε ποσοστό 2,64%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 βρισκόταν στις 165,26 μονάδες, καταγράφοντας αύξηση σε ποσοστό 1,31%. Την ίδια ώρα η αξία των συναλλαγών βρισκόταν στις €113.433,65.

Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, ανοδικά κινούνται ο δείκτης της Κύριας Αγοράς σε ποσοστό 3,46% και των Επενδυτικών Εταιρειών 1,44%, ενώ ο δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,49%. Ο δείκτης των Ξενοδοχείων δεν παρουσίαζε μεταβολή.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €91.879,09 (άνοδος 4,18%), της Atlantic Insurance με €7.420,00 (άνοδος 1,64%), της Demetra Holdings με €5.382,08 (άνοδος 1,46%), της The Cyprus Cement με €5.020,00 (πτώση 3,46%) και της KEO με €2.737,00 (χωρίς μεταβολή).

Από τις μετοχές που τύγχαναν διαπραγμάτευσης, 6 κινούνται ανοδικά, 1 πτωτικά και 1 αμετάβλητη. Ο αριθμός των συναλλαγών ανέρχεται σε 41.

ΚΥΠΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΧΑΚ

