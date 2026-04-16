Έκλεισε το κενό για τις dashcams η Ολομέλεια – Επιφυλάξεις για «μεγάλο αδελφό»

Επιτροπή ενέργειας: Μερικώς αποδεκτή η αναπομπή για προστασία καταναλωτή από καταχρηστικές ρήτρες

Aναβολή της εξέτασης της αναπομπής του ΠτΔ για τον τροποποιητικό νόμο για τις ΑΠΕ για την ερχόμενη εβδομάδα

Την αναβολή της εξέτασης της αναπομπής του ΠτΔ για τον τροποποιητικό νόμο για τις ΑΠΕ για την ερχόμενη εβδομάδα, αποφάσισε η Επιτροπή Ενέργειας, σε έκτακτη συνεδρίασή της την Πέμπτη.  

«Μια εύλογη ερμηνεία είναι το κόστος θα καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και αντιβαίνει στο άρθρο 80 του συντάγματος», ανέφερε εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας μιλώντας κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής.

Πρόσθεσε επίσης ότι ο νόμος παραβιάζει την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, καθώς η νομοθετική εξουσία παρεμβαίνει σε αρμοδιότητες της εκτελεστικής.

Η Επιτροπή Ενέργειας προχώρησε στην αναβολή, θέλοντας να δώσει χρόνο στην κυβέρνηση να ανακοινώσει συγκεκριμένες ενέργειες επί του θέματος, έτσι ώστε να βρεθούν λύσεις.

Κατά τη συνεδρία της Πέμπτης εξετάστηκε και η αναπομπή του περί Προστασίας του Καταναλωτή του 2026, ο οποίος αφορά την ενίσχυση του πλαισίου κατά των καταχρηστικών ρητρών.

«Με τον νόμο εισάγεται ανεπίτρεπτη αναδρομικότητα», ανέφερε εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας, σημειώνοντας ότι αυτό εγείρει ζητήματα συνταγματικότητας.

Η Επιτροπή Ενέργειας αποφάσισε να κάνει μερικώς αποδεκτή την αναπομπή του Προέδρου της Δημοκρατίας, αφαιρώντας όλες τις πρόνοιες που εγείρουν θέματα συνταγματικότητας και διατηρώντας παράλληλα το πλαίσιο για τις καταχρηστικές ρήτρες.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝτράπεζεςΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

