Νέα παράταση μέχρι τέλος 2028 για αδειοδότηση ξενοδοχείων ενέκρινε η Βουλή

Νομοσχέδιο που δίνει νέα παράταση που επιτρέπει την εξασφάλιση άδειας λειτουργίας από το Υφυπουργείο Τουρισμού για ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2028 ενέκρινε την Πέμπτη η Ολομέλεια της Βουλής, με 25 ψήφους υπέρ, 1 ψήφο κατά και 15 αποχές.

Υπέρ του νομοσχεδίου ψήφισαν δέκα Βουλευτές του ΔΗΣΥ, οι Βουλευτές του ΔΗΚΟ, του ΕΛΑΜ, της ΔΗΠΑ και των Οικολόγων και η ανεξάρτητη Βουλευτής, Ειρήνη Χαραλαμπίδου. Εναντίον ψήφισε ο ανεξάρτητος Βουλευτής Κωστής Ευσταθίου, ενώ οι Βουλευτές του ΑΚΕΛ, ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Κυριάκος Χατζηγιάννη και ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος τήρησαν αποχή.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου, Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Κυριάκος Χατζηγιάννη είπε ότι οι παρατάσεις για μη αδειοδοτημένη λειτουργία της ξενοδοχειακής βιομηχανίας δεν λύνουν το πρόβλημα. "Είχαμε πει να μπει τέρμα σε αυτή τη φιλοσοφία με τις παρατάσεις, δεν βοηθά κανέναν και δημιουργεί συγκριτικό ανταγωνιστικό μειονέκτημα, με την τουριστική βιομηχανία της Κύπρου να παραμένει μη αδειοδοτημένη", είπε.

Σημείωσε ότι η Επιτροπή επιχείρησε με πρόταση νόμου να δημιουργήσει ένα "ειδικό καθεστώς νομιμοποίησης των ξενοδοχειακών μονάδων". Όπως είπε, το Υφυπουργείο την απέρριψε, επιμένοντας "πεισματικά" με παρατάσεις.

Εξάλλου, σημείωσε ότι η Κυβέρνηση δεν ζήτησε να έρθει ως επείγουσα προς ψήφιση αυτή η νομοθεσία. «Δεν μπορείς να έχεις 850 μονάδες να λειτουργούν χωρίς πλαίσιο», είπε, σημειώνοντας ότι είναι αδιανόητο να μην έχει κανένας το αίσθημα ευθύνης.

Ο κ. Χατζηγιάννη πρότεινε, επίσης, προφορική τροπολογία, προκειμένου η προθεσμία υποβολής των εγγράφων από πλευράς ξενοδοχείων να παραταθεί μέχρι τις 31/12/2026, αντί εντός έξι μηνών που προέβλεπε το νομοσχέδιο, "λόγω του ότι η ημερομηνία που λήγει είναι στη μέση τουριστικής σεζόν, περίπου στις 30 Οκτωβρίου. Ο τουριστικός τομέας είναι πολύ επιφορτισμένος".

Στην τοποθέτησή του, ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Κώστας Κώστα, είπε ότι τις τελευταίες τρεις φορές που δόθηκαν παρατάσεις "λέγαμε ότι είναι η τελευταία φορά", σημειώνοντας ότι μέχρι σήμερα ούτε το 25% των καταλυμάτων δεν έχουν αδειοδοτηθεί. "Κάποιοι έχουν όντως προβλήματα, αλλά κάποιοι δεν κάνουν τίποτε, γιατί ξέρουν ότι θα πάρουν παρατάσεις", είπε.

Σημείωσε ότι ήδη ο νόμος για την αδειοδότηση των ξενοδοχείων έληξε από τον Νοέμβριο. "Εδώ και 6 μήνες όλα τα ξενοδοχεία που δεν έχουν άδεια είναι παράνομα", είπε. Σημείωσε ότι η Επιτροπή Εμπορίου, για να καλύψει το κενό, ψήφισε πρόταση νόμου με αυστηρά κριτήρια και χρονοδιαγράμματα προκειμένου να αδειοδοτηθούν όλα τα ξενοδοχεία, αλλά ο Πρόεδρος την ανέπεμψε. "Τώρα μας βάζουν το πιστόλι στον κρόταφο, με νέα παράταση για μίνιμουμ δύο χρόνια", είπε.

Ο ανεξάρτητος Σοσιαλιστής Βουλευτής Κώστας Ευσταθίου είπε ότι είναι «τουλάχιστον απαράδεκτο ένα κράτος, που στηρίζεται στις υπηρεσίες να μην εξασφαλίζει τα βασικά της ξενοδοχειακής βιομηχανίας», τη λειτουργία των μονάδων με άδεια, συμμορφούμενες προς τον νόμο.

Πρόσθεσε ότι «δεν μπορώ να ανέχομαι για χρόνια τον καθένα που δεν κάνει τίποτε να συμμορφωθεί προς τον νόμο, γνωρίζοντας ότι θα πάρει παράταση», διερωτούμενος αν αποτελεί κράτος δικαίου το να δοθεί ξανά σήμερα νέα παράταση, με επίκληση στον τεράστιο αριθμό των παρανομούντων. «Θα καταψηφίσω την πρόταση. Επιτέλους να ξεκινήσουμε να εφαρμόζουμε τα βασικά», είπε.

Πηγή: ΚΥΠΕ