ΕΕ–ΝΑΤΟ: Συμφωνία φον ντερ Λάιεν – Ρούτε για ενίσχυση άμυνας και συνεργασίας

Στο επίκεντρο η στήριξη στην Ουκρανία και η αύξηση της αμυντικής παραγωγής - Προετοιμασία για τη Σύνοδο στην Άγκυρα

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε την Πέμπτη ότι συμφώνησε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, να εργαστούν τις επόμενες εβδομάδες για την ενίσχυση της σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της βορειοατλαντικής στρατιωτικής συμμαχίας, καθώς και για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής παραγωγής και της στήριξης προς την Ουκρανία.

Η συνάντηση φον ντερ Λάιεν - Ρούτε πραγματοποιήθηκε στην οικία του τελευταίου στις Βρυξέλλες και σε ανάρτησή της, η Πρόεδρος της Κομισιόν ανέφερε πως «σήμερα, με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ αξιολογήσαμε την κοινή μας εργασία για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και τη συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία». Η ίδια υπογράμμισε ότι στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν τόσο η επικείμενη Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, στην Άγκυρα, όσο και η ανάγκη αύξησης της παραγωγής στον αμυντικό τομέα: «Πρέπει να επενδύσουμε περισσότερα, να παράγουμε περισσότερα και να το κάνουμε πιο γρήγορα», σημείωσε.

Τόνισε επίσης ότι, εν μέσω αυξανόμενων παγκόσμιων απειλών ασφαλείας, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεργαστούν στενά το επόμενο διάστημα, με στόχο την ενίσχυση της σχέσης ΕΕ–ΝΑΤΟ και την επιτυχή προετοιμασία της Συνόδου στην Άγκυρα.

Από την πλευρά του, ο κ. Ρούτε σημείωσε ότι στις συζητήσεις περιλήφθηκαν και ζητήματα προστασίας κρίσιμων υποδομών, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ανθεκτικότητας. «Μια ισχυρότερη Ευρώπη σημαίνει ένα ισχυρότερο ΝΑΤΟ», ανέφερε, επισημαίνοντας την ανάγκη βαθύτερου συντονισμού μεταξύ των δύο οργανισμών.

ΚΥΠΕ

