Ημερήσια άνοδος 2,41% στο ΧΑΚ και ισχυρά εβδομαδιαία κέρδη

Σημαντικά κέρδη κατέγραψε την Παρασκευή το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 291,49 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο σε ποσοστό 2,41%.

Σε εβδομαδιαία βάση, το ΧΑΚ κατέγραψε ισχυρά κέρδη κατά 5,97%, επιβεβαιώνοντας τη θετική δυναμική των τελευταίων ημερών.

Ανοδικά κινήθηκε και ο Δείκτης FTSE/CySE 20, ο οποίος έκλεισε την Παρασκευή στις 172,40 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 3,15%.

Ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €467.707,40, ενώ ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 266.

Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι Επενδυτικές Εταιρείες με κέρδη 5,30%, ενώ η Κύρια Αγορά ενισχύθηκε κατά 2,84% και η Εναλλακτική Αγορά κατά 1,66%. Ο δείκτης των Ξενοδοχείων παρέμεινε αμετάβλητος.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με συναλλαγές ύψους €266.360,90 (τιμή κλεισίματος €9,535 – άνοδος 2,64%), της Δήμητρα Επενδυτική με €93.131,10 (τιμή €1,465 – άνοδος 5,40%), της Petrolina με €39.616,27 (τιμή €1,25 – άνοδος 5,04%), της Atlantic Insurance με €23.752,30 (τιμή €2,60 – άνοδος 4,00%) και της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με €22.325,49 (τιμή €1,255 – πτώση 0,40%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, δέκα κινήθηκαν ανοδικά και πέντε πτωτικά.

Πηγή: ΚΥΠΕ