Κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες και χαλάζι μετά το επεισόδιο σκόνης - Πότε τίθεται σε ισχύ και πόσο θα διαρκέσει

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Ημερήσια άνοδος 2,41% στο ΧΑΚ και ισχυρά εβδομαδιαία κέρδη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 291,49 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο σε ποσοστό 2,41%

Σημαντικά κέρδη κατέγραψε την Παρασκευή το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 291,49 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο σε ποσοστό 2,41%.

Σε εβδομαδιαία βάση, το ΧΑΚ κατέγραψε ισχυρά κέρδη κατά 5,97%, επιβεβαιώνοντας τη θετική δυναμική των τελευταίων ημερών.

Ανοδικά κινήθηκε και ο Δείκτης FTSE/CySE 20, ο οποίος έκλεισε την Παρασκευή στις 172,40 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 3,15%.

Ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €467.707,40, ενώ ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 266.

Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι Επενδυτικές Εταιρείες με κέρδη 5,30%, ενώ η Κύρια Αγορά ενισχύθηκε κατά 2,84% και η Εναλλακτική Αγορά κατά 1,66%. Ο δείκτης των Ξενοδοχείων παρέμεινε αμετάβλητος.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με συναλλαγές ύψους €266.360,90 (τιμή κλεισίματος €9,535 – άνοδος 2,64%), της Δήμητρα Επενδυτική με €93.131,10 (τιμή €1,465 – άνοδος 5,40%), της Petrolina με €39.616,27 (τιμή €1,25 – άνοδος 5,04%), της Atlantic Insurance με €23.752,30 (τιμή €2,60 – άνοδος 4,00%) και της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με €22.325,49 (τιμή €1,255 – πτώση 0,40%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, δέκα κινήθηκαν ανοδικά και πέντε πτωτικά.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΧΑΚΧρηματιστήριο

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα