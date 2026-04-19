ΠΑΣΥΞΕ: Ανάσα για τουρισμό η αναμενόμενη έναρξη πτήσεων από Ισραήλ την επόμενη εβδομάδα

Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να αρχίσουν πτήσεις από το Ισραήλ και αυτό είναι μια «ανέλπιστη ανάσα» για τον τουρισμό, δηλώνει στο ΚΥΠΕ ο Χρήστος Αγγελίδης, Γενικός Διευθυντής του Παγκυπρίου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ).

«Μετά την πρόσφατη εκεχειρία που συμφώνησαν ΗΠΑ και Ιράν, αναμένεται να αρχίσουν από την επόμενη εβδομάδα οι αεροπορικές πτήσεις προς την Κύπρο από το Ισραήλ, σε μεγαλύτερους μάλιστα αριθμούς από αυτούς που είχαμε μέχρι σήμερα», είπε συγκεκριμένα. Αυτά, συνέχισε, «είναι πολύ καλά νέα και ελπίζουμε να διατηρηθούν, γιατί πρόκειται για μια ανέλπιστη ανάσα για τον τουρισμό μας, αν λάβει κανείς υπόψη ότι το Ισραήλ είναι η δεύτερη χώρα από την οποία η Κύπρος δέχεται τουρίστες».

Μείον ο Πρωταράς

Ερωτηθείς για τις πληρότητες των ξενοδοχείων σε όλες τις πόλεις της ελεύθερης Κύπρου και ειδικά στην επαρχία Αμμοχώστου, που είναι η κατ’ εξοχήν τουριστική επαρχία της χώρας, ο κ. Αγγελίδης απάντησε πως «από τις έρευνες που διενεργούμε ως ΠΑΣΥΞΕ, αλλά και από προφορικές πληροφορίες που λαμβάνουμε σε καθημερινή βάση, ο Απρίλιος στον Πρωταρά είναι πολύ πιο κάτω από τις υπόλοιπες περιοχές της Κύπρου». Μειωμένες πληρότητες «βλέπουμε ότι θα υπάρχουν και το πρώτο 15νθήμερο του Μαΐου στον Πρωταρά, ενώ οι υπόλοιπες επαρχίες βρίσκονται σε πιο καλό στάδιο από αυτό της επαρχίας Αμμοχώστου», σημείωσε.

Σε άλλη ερώτηση ο Γενικός Διευθυντής του ΠΑΣΥΞΕ, απάντησε ότι «όλες μας οι προσπάθειες καταβάλλονται στο να μην χαθεί το πεντάμηνο από τον Ιούνιο μέχρι και τέλη Οκτωβρίου, γιατί είναι οι μήνες που καταγράφονται τα πολύ μεγάλα ποσοστά πληρότητας των ξενοδοχείων και οι αυξημένες εισροές τουριστών αλλά και εισοδήματος για τη χώρα».

Ερωτηθείς για τις προσπάθειες που καταβάλλονται από την Κυβέρνηση και από τους υπόλοιπους τουριστικούς φορείς, για να πειστεί το ταξιδιωτικό κοινό ότι η Κύπρος είναι ένας ασφαλής τουριστικός προορισμός, ο κ. Αγγελίδης απάντησε πως «αυτή είναι η προσπάθεια που καταβάλλουν η Κυβέρνηση, τα Υπουργεία αλλά και οι εταιρείες ξενοδοχείων και ταξιδιωτικοί πράκτορες καθώς και φίλα προσκείμενοι με τη χώρα μας, πράκτορες σε διάφορες χώρες». Η συγκεκριμένη προσπάθεια, σημείωσε, «πρέπει να συνεχιστεί μέχρι και το τέλος του χρόνου γιατί η ιδέα ότι η Κύπρος είναι ένας ασφαλής και ελκυστικός τουριστικός προορισμός, χρειάζεται να παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα είτε αρχίσουμε να έχουμε ροές τουριστών, είτε πάμε πολύ καλά στον συγκεκριμένο τομέα».

Εξήγησε πως «όταν μια χώρα στιγματιστεί με κάτι αρνητικό, τότε χρειάζεται χρόνος για να επανέλθει η εμπιστοσύνη του κοινού. Ένα από τα βασικά μας αφηγήματα ήταν και εξακολουθεί να είναι, το γεγονός ότι η Κύπρος εκτός από ελκυστικός τουριστικός προορισμός ήταν και πολύ ασφαλής, κάτι που πρέπει να προφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού» είπε.

Σημείωσε επίσης πως «πρέπει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους να συνεχίσουμε τις προσπάθειες μας να πείσουμε πως η Κύπρος είναι ασφαλής χώρα».

Ωρα για διαφοροποίηση

Όπως είπε ο κ. Αγγελίδης, «ενδεχομένως τώρα να έφτασε η ώρα να ασχοληθούμε με αυτό που λέγαμε εδώ και χρόνια, δηλαδή τη διαφοροποίηση του τουριστικού μας προϊόντος, προσθέτοντας διάφορα ενδιαφέροντα, εκτός του ήλιου και της θάλασσας».

Τόνισε ότι «θα πρέπει επιτέλους να εγκύψουμε πάνω στο θέμα και να βρούμε εκείνα τα στοιχεία τα οποία είναι λιγότερο ευάλωτα στο ταξιδιωτικό κοινό, όπως για παράδειγμα αθλήματα, μεταξύ των οποίων ποδηλασία, ποδόσφαιρο και ορειβασία».

Ανέφερε ακόμα πως παρά το γεγονός ότι οι πρώτοι μήνες του χρόνου πέρασαν πολύ καλά, με τη διεξαγωγή διαφόρων αθλημάτων, εντούτοις είχαμε και μειώσεις στις αφίξεις ποδοσφαιρικών ομάδων που φτάνουν στην Κύπρο για προπόνηση. «Πιστεύουμε επίσης ότι θα πρέπει να μεταφέρουμε αρκετά αθλητικά γεγονότα και διοργανώσεις από τον Νοέμβριο μέχρι και τον επόμενο Μάρτιο, προκειμένου να καλυφθούν κενά που πιθανόν να έχουν δημιουργηθεί όλο αυτό το διάστημα, αλλά και για να αναδείξουμε τη χώρα μας ως κέντρο αθλητικών δραστηριοτήτων», σημείωσε.

Ο Χρήστος Αγγελίδης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στους Μαραθώνιους Λεμεσού και Λάρνακας και σημείωσε ότι οι συγκεκριμένες διοργανώσεις -που γνωρίζουμε τον χρόνο διεξαγωγής τους- πρέπει να επιδιώξουμε να γίνουν παγκόσμια γεγονότα.

«Ακόμα θα μπορούσαμε να μεταφέρουμε για ολόκληρο τον μήνα Νοέμβριο, τη Γιορτή του Κρασιού που γίνεται τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου στη Λεμεσό και να περιληφθούν και διάφορα άλλα συναφή προϊόντα του οίνου, δηλαδή σουτζούκος, ζιβανία, παλουζές και άλλα», πρόσθεσε.

Θα μπορούσε, συνέχισε, «ο Νοέμβριος να γίνει ο μήνας Κυπριακού Οίνου, μήνα που θα έχουμε μεγαλύτερη ανάγκη να γεμίσουν τα ξενοδοχεία μας από κόσμο, ντόπιους και ξένους. Ο ΠΑΣΥΞΕ είναι πάντα δίπλα και μαζί με τα μέλη του για το καλό της κυπριακής ξενοδοχειακής βιομηχανίας και της οικονομίας».

Στις δηλώσεις του ο κ. Αγγελίδης αναφέρθηκε και στην έρευνα για τον τουρισμό που διεξάγει ο ΠΑΣΥΞΕ εδώ και έξι περίπου εβδομάδες και πρόσθεσε πως «τα αποτελέσματα και τις πληροφορίες που λάβαμε, δόθηκαν στο Υφυπουργείο Τουρισμού και στα υπόλοιπα Υπουργεία για καλύτερη πληροφόρηση και έγκαιρη λήψη αποφάσεων σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα».

Πηγή: ΚΥΠΕ