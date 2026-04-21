Ανεβαίνει στα €2,6 εκατ. ο προϋπολογισμός για προγράμματα κατάρτισης

Η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων Στέλλα Μιχαηλίδου εξέδωσε, στις 9 Απριλίου 2026, Απόφαση, με την οποία τροποποιείται το Μέτρο Ενίσχυσης με τον τίτλο «Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στην Κύπρο (Κρατικές Ενισχύσεις)», ανταποκρινόμενη σε σχετικό αίτημα που υποβλήθηκε στο Γραφείο στις 18 Μαρτίου 2026.

Η αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή και υλοποίηση του Μέτρου είναι η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) Κύπρου και στους δικαιούχους της ενίσχυσης που παραχωρείται μέσω του Μέτρου, πέραν των επιχειρήσεων, προστίθενται οι αυτοτελώς εργαζόμενοι, στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του Μέτρου.

Περαιτέρω, αναφέρει σχετική ανακοίνωση, με την τροποποίηση του υφιστάμενου Μέτρου αναθεωρείται ο προϋπολογισμός του Μέτρου από 1 εκατ. ευρώ σε 2,6 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, ο υπολογιζόμενος αριθμός καταρτιζόμενων θα είναι περίπου 12.000 αντί 5.000 ατόμων.

Το Μέτρο αποσκοπεί στην παροχή κινήτρων σε εργοδότες και αυτοτελώς εργαζόμενους, για να σχεδιάζουν, οργανώνουν και εφαρμόζουν προγράμματα κατάρτισης, σύμφωνα με προϋποθέσεις και κριτήρια που καθορίζει η Αρμόδια Αρχή, για κάλυψη αναγκών κατάρτισης των εργοδοτουμένων τους.

Για την εφαρμογή των προγραμμάτων, οι εργοδότες και αυτοτελώς εργαζόμενοι μπορούν να αξιοποιούν προσοντούχους εκπαιδευτές για μεταφορά τεχνογνωσίας στο προσωπικό τους, από εντός ή εκτός της επιχείρησης/οργανισμού τους, από την Κύπρο ή το εξωτερικό.

Η Ενωσιακή Νομική Βάση του Μέτρου είναι ο Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014, ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.

Το τροποποιηθέν Μέτρο τέθηκε σε ισχύ με τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης της Εφόρου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 17 Απριλίου 2026. Όσον αφορά στο υπόλοιπο μέρος του Μέτρου, εξακολουθεί να ισχύει η αξιολόγηση της Εφόρου, όπως εκτίθεται στην Απόφαση της με αριθμό 441 και ημερομηνία 30 Οκτωβρίου 2023.