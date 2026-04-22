«Μπουρλότο» στις τσέπες ταξιδιωτών προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν

Η διακοπή του παγκόσμιου εφοδιασμού με πετρέλαιο από τον πόλεμο στο Ιράν έχει προσθέσει πέραν των 100 δολαρίων στο κόστος των πτήσεων μεγάλων αποστάσεων από την Ευρώπη, ένα κόστος που είναι πιθανό να αυξήσει τις τιμές εισιτηρίων, ανακοίνωσε η ομάδα Transport & Environment (T&E).

Η αύξηση στις τιμές των καυσίμων αεροσκαφών έχει αυξήσει το μέσο κόστος καυσίμων κατά 88 ευρώ, για κάθε επιβάτη, όσον αφορά πτήσεις μεγάλων αποστάσεων που αναχωρούν από την Ευρώπη, και 29 ευρώ για πτήσεις εντός Ευρώπης, αναφέρει η T&E, στην ανάλυσή της που δημοσιεύθηκε την Τρίτη.

Η ανάλυση της ομάδας συγκρίνει τις τιμές στις 16 Απριλίου, με εκείνες λίγο πριν την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου.

Τα καύσιμα αεροσκαφών για μια πτήση από τη Βαρκελώνη στο Βερολίνο θα ήταν 26 ευρώ ακριβότερα ανά επιβάτη, ενώ ένα ταξίδι μεγάλων αποστάσεων από το Παρίσι στη Νέα Υόρκη θα κόστιζε 129 ευρώ περισσότερα σε καύσιμα, εκτιμά η T&E.

Οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες προετοιμάζονται για μια δύσκολη Άνοιξη και Καλοκαίρι, με τις τιμές των καυσίμων αεροσκαφών να έχουν αυξηθεί πέραν των 100 δολαρίων το βαρέλι, από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν ενώ εντείνονται οι ανησυχίες ότι οι ελλείψεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ακυρώσεις πτήσεων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να απαντήσει την Τετάρτη με κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση της περιορισμένης προσφοράς καυσίμων αεροσκαφών.

Η T&E υπολόγισε τη μέση κατανάλωση καυσίμων σε όλες τις αεροπορικές διαδρομές που αναχωρούν από την Ευρώπη και διαίρεσε αυτό τον αριθμό με τον αριθμό των επιβατών, για να υπολογίσει πόσο η αύξηση των τιμών των καυσίμων θα προσέθετε στο κόστος ανά άτομο.

Στελέχη αεροπορικών εταιρειών από αερομεταφορείς όπως οι Lufthansa, Ryanair και Air France-KLM ανέφεραν τον Μάρτιο ότι είναι πιθανό να μετακυλήσουν το υψηλότερο κόστος καυσίμων στους καταναλωτές εάν το Στενό του Ορμούζ παραμείνει κλειστό μακροπρόθεσμα.

Η T&E αναφέρει ότι οι υπολογισμοί της έδειξαν ότι το επιπλέον κόστος από την αύξηση των τιμών των καυσίμων είναι πολύ μεγαλύτερο από το κόστος που αντιμετωπίζουν οι αεροπορικές εταιρείες από τη συμμόρφωση με τις πολιτικές της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή.

«Η κρίση στη Μέση Ανατολή αποδεικνύει ότι η πραγματική μας ευπάθεια είναι μια δεξαμενή γεμάτη με ξένο πετρέλαιο, όχι οι νόμοι που έχουν σχεδιαστεί» για να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή, δήλωσε η Diane Vitry, διευθύντρια αεροπορίας στην T&E.

Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν ζητήσει την άρση ορισμένων πολιτικών της ΕΕ για το κλίμα, συμπεριλαμβανομένης μιας εντολής για τη χρήση συνθετικού πράσινου καυσίμου αεριωθούμενων από το 2030, καθώς και την αναθεώρηση των επερχόμενων κανόνων τιμολόγησης άνθρακα.

Πηγή: ΚΥΠΕ