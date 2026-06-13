Εμμένει ο Τραμπ: «Αύριο η υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά σε όλους»

Σε νέες δηλώσεις για το Ιράν προχώρησε ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι επίκειται η υπογραφή συμφωνίας η οποία, όπως ανέφερε, θα αποκλείει την απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος άσκησε κριτική στη συμφωνία JCPOA της κυβέρνησης του Μπαράκ Ομπάμα, χαρακτηρίζοντάς την ως έναν «εύκολο δρόμο» προς την απόκτηση πυρηνικού όπλου από το Ιράν. Αντίθετα, υποστήριξε ότι η δική του συμφωνία αποτελεί «τείχος» απέναντι σε οποιαδήποτε προσπάθεια της χώρας να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Ο κ. Τραμπ ανέφερε ότι η συμφωνία έχει προγραμματιστεί να υπογραφεί αύριο και υποστήριξε ότι αμέσως μετά την υπογραφή της τα Στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά για όλους. Πρόσθεσε ακόμη ότι η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να προχωρήσει σε χρηματικές πληρωμές προς το Ιράν, σε αντίθεση με όσα, όπως ισχυρίστηκε, είχαν γίνει στο παρελθόν από προηγούμενες αμερικανικές κυβερνήσεις.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταστρέψουν πλήρως το πυρηνικό υλικό που βρίσκεται σε υπόγειες εγκαταστάσεις, είτε στο Ιράν είτε στις ΗΠΑ.

Καταληκτικά, εξέφρασε την επιθυμία για συνεργασία με το Ιράν και τις χώρες της Μέσης Ανατολής στο μέλλον, σημειώνοντας ότι ελπίζει η διαδικασία να εξελιχθεί γρήγορα και ομαλά, προειδοποιώντας ωστόσο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν, όπως ανέφερε, «την απόλυτη εναλλακτική» σε περίπτωση που οι εξελίξεις δεν είναι οι επιθυμητές.

Νωρίτερα σήμερα, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν είχε ανακοινώσει ότι εντός εικοσιτετραώρου θα υπογραφούν οι συμφωνίες μεταξύ των δύο χωρών, κάτι που διέψευσε η Τεχεράνη μετικές ώρες αργότερα.

Από τη μέρα που ανακοινώθηκε η κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι διαπραγματεύσεις με διαμεσολαβητή το Πακιστάν πραγματοποιούνταν με έντονους ρυθμούς στο παρασκήνιο. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι είναι κοντά σε συμφωνία, με το Ιράν να το ανατρέπει, διαψεύδοντας το. Σύμφωνα με τις αναλύσεις, οι δύο χώρες αδυνατούν να συμφωνήσουν σε ό,τι αφορά τον απεμπλουτισμό του ουρανίου που έχει στην κατοχή της η Τεχεράνη, καθώς και τον τερματισμό του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

Από την άλλη, το Ιράν ζήτησε την κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο, την ίδια ώρα που το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τα νότια σύνορα της χώρας, αλλά και την πρωτεύουσα.