Βουλή: Αποδεκτή η αναπομπή για την ευθύνη φύλαξης μαθητών

Αποδεκτή έκανε η Βουλή την αναπομπή του Προέδρου της Δημοκρατίας για τον νόμο περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως, ο οποίος προνοούσε ότι από τη σχολική χρονιά 2026-2027 και εξής την ευθύνη για την επίβλεψη και φύλαξη των μαθητών εντός του σχολείου, πριν από την έναρξη και μετά τη λήξη του ωραρίου, θα είχε το Υπουργείο Παιδείας.

Ο νόμος είχε ψηφιστεί στις 26 Μαρτίου, με την ΠΟΕΔ να εκφράζει έντονες διαφωνίες, ενώ ο Πρόεδρος προχώρησε σε αναπομπή στις 9 Απριλίου 2026, επικαλούμενος το άρθρο 51.1 του Συντάγματος.

Στο κείμενο της αναπομπής αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι η Βουλή δεν μπορεί, μέσω της νομοθετικής της εξουσίας, να ασκεί διοικητικές αρμοδιότητες που ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργικό Συμβούλιο. Όπως σημειώνεται, ζητήματα όπως ο χρόνος λειτουργίας των σχολείων, η προσέλευση και αποχώρηση μαθητών και εκπαιδευτικών, καθώς και η επίβλεψη και φύλαξη των παιδιών, αποτελούν διοικητικής φύσεως ρυθμίσεις και εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της εκτελεστικής εξουσίας.

Ο εισηγητής της πρότασης, Αλέκος Τρυφωνίδης, εξέφρασε λύπη για την αναπομπή, τονίζοντας ότι υπάρχει πραγματικό ζήτημα ασφάλειας των παιδιών, ιδιαίτερα κατά την αποχώρησή τους από το σχολείο. Ανέφερε ακόμη ότι εδώ και τρία χρόνια δεν έχουν τελεσφορήσει οι διαβουλεύσεις για επίλυση του ζητήματος και κάλεσε την εκτελεστική εξουσία να προχωρήσει σε λύση.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας, Παύλος Μυλωνάς, είπε ότι σήμερα δεν υπάρχει σαφώς καθορισμένος θεσμός που να έχει την ευθύνη για την προσοχή και φύλαξη των παιδιών κατά την προσέλευση και αποχώρησή τους, κάνοντας λόγο για κενά.

Τελικά, η Βουλή έκανε αποδεκτή την αναπομπή με 33 ψήφους υπέρ, 17 εναντίον και μία αποχή.