Γιατί αποκαλούν ιστορική την επίσκεψη Μακρόν;

Δεν είναι η πρώτη φορά που Γάλλος πρόεδρος επισκέπτεται το νησί μας. Ο ίδιος ο Εμανουέλ Μακρόν μάλιστα, πριν ένα μήνα, παρέα με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, βρέθηκαν στην Πάφο μετά την αποστολή στρατιωτικής βοήθειας λόγω του πολέμου στην περιοχή.

Και οι προκάτοχοι του όμως, πέρασαν επίσης από το Προεδρικό, ο Νικολά Σαρκοζί συναντήθηκε το 2011 με τον Δημήτρη Χριστόφια και ο Φρανσουά Ολάντ το 2016 με τον Νίκο Αναστασιάδη.

Παρόλα αυτά, η Κυβέρνηση αποκάλεσε τη σημερινή επίσκεψη πρώτη στην ιστορία από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Σύμφωνα με πηγές του γαλλικού πολιτικού χώρου, αυτή τη φορά πρόκειται για επίσημη διμερής επίσκεψη, σε αντίθεση με τις προηγούμενες, οι οποίες ήταν είτε επισκέψεις εργασίας (Σαρκοζί-Ολάντ) ή στα πλαίσια άλλων συναντήσεων, όπως αυτή στην Πάφο.

Ουσιαστικά πρόκειται για εθιμοτυπική ορολογία.