Αυτοδιαλύθηκε η Βουλή – Συγκινημένη η Αννίτα Δημητρίου στην αποχαιρετιστήρια ομιλία

Με απολογισμό του νομοθετικού έργου και έμφαση στη συμβολή της Βουλής στη δημοκρατία και την κοινωνία, η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Αννίτα Δημητρίου ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της Δωδέκατης Βουλευτικής Περιόδου, τονίζοντας ότι πρόκειται για μία από τις πιο παραγωγικές κοινοβουλευτικές θητείες.

Όπως ανέφερε στην ομιλία της στην Ολομέλεια, κατά την περίοδο 2021–2026 ψηφίστηκαν πέραν των 1.000 νομοσχεδίων και άνω των 250 προτάσεων νόμου, ενώ προωθήθηκαν τέσσερις κορυφαίες μεταρρυθμίσεις που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τη Δημόσια Υπηρεσία, τη Δικαστική Εξουσία και τη Φορολογία, με στόχο, όπως ανέφερε, την ενίσχυση της ποιότητας της δημοκρατίας και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

«Κόντρα στο ρεύμα της απαξίωσης και της ισοπέδωσης, τα γεγονότα δείχνουν ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων παρήγαγε έργο το οποίο αναβάθμισε την ποιότητα της δημοκρατίας μας και βελτίωσε τη ζωή των πολιτών. Κυρίως, πορεύτηκε με σεβασμό στην αντίθετη άποψη αλλά και με έγνοια για τη σταθερότητα που πρέπει να διέπει τον τόπο», ανέφερε.

Παράλληλα, πρόσθεσε, άσκησε τον ενδεδειγμένο έλεγχο στην εκτελεστική εξουσία και εκπροσώπησε την Κύπρο σε διεθνείς κοινοβουλευτικούς οργανισμούς με υψηλό αίσθημα ευθύνης.

Σημείωσε ότι κατά την παρελθούσα Περίοδο, ψηφίστηκαν σε νόμους πέραν των 1.000 νομοσχεδίων, 250 προτάσεις νόμου και εγκρίθηκαν πέραν των 280 κανονισμών για όλους τους κρίσιμους κοινωνικούς, οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, εκπαιδευτικούς, εργασιακούς και άλλους τομείς.

Οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές πραγματοποίησαν συνολικά 3.102 συνεδριάσεις, ενώ η Ολομέλεια της Βουλής συνήλθε σε 181 συνεδρίες. Όπως είπε η κ. Δημητρίου, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου οι Βουλευτές και Βουλεύτριες συνέταξαν και υπέβαλαν προς τα Υπουργεία 2.286 γραπτές ερωτήσεις και λάβαμε από την εκτελεστική εξουσία 1.877 επίσημες απαντήσεις.

Ασκώντας τις εξουσίες της, σημείωσε ακόμα, η Βουλή προέβη σε 7 συνταγματικές τροποποιήσεις, και νομοθέτησε 4 κορυφαίες μεταρρυθμίσεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τη Δημόσια Υπηρεσία, τη Δικαστική Εξουσία και τη Φορολογία.

Όπως ανέφερε, ψηφίστηκαν νόμοι για την Ίδρυση και λειτουργία Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου, τη σύσταση των Υφυπουργείων Πολιτισμού και Μετανάστευσης, τη σύσταση και λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, την Προστασία Προσώπων που Αναφέρουν Παραβάσεις του Ενωσιακού και Εθνικού Δικαίου και τη Διαφάνεια στις διαδικασίες λήψης δημοσίων αποφάσεων.

«Προχωρήσαμε επίσης στον εκσυγχρονισμό του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων για να γίνει πιο αποτελεσματική η κοινοβουλευτική εργασία», σημείωσε.

Η κ. Δημητρίου τόνισε ότι «μέσα σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον, η Βουλή των Αντιπροσώπων έδωσε έμφαση στην ενίσχυση της κοινοβουλευτικής διπλωματίας συμβάλλοντας στην προώθηση των εθνικών επιδιώξεων και την προάσπιση των συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Σημαντικές, όπως είπε, ήταν οι εκπροσωπήσεις από τους Βουλευτές στις Κοινοβουλευτικές Συνελεύσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, του Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη και τους υπόλοιπους διεθνείς οργανισμούς. Όπως υπέδειξε, επιτυχία ήταν η υπερψήφιση από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης του Ψηφίσματος για την Αμμόχωστο τον Ιούνιο του 2024.

«Σε μια περίοδο που η Τουρκία επιχειρεί να ανατρέψει το πλαίσιο συζήτησης στο Κυπριακό, αναπτύξαμε τις θέσεις μας σε επίπεδο είτε Προέδρων Κοινοβουλίων, όπως για παράδειγμα κατά τις Διασκέψεις Προέδρων των Κοινοβουλίων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε τη Σύνοδο Προέδρων Κοινοβουλίων της Κοινοπολιτείας, τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση, τη Βουλή των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου, το Εθνικό Λαϊκό Κογκρέσο της Κίνας και άλλα εθνικά κοινοβούλια. Εξίσου θετικά υπήρξαν τα αποτελέσματα των δράσεών μας σε διμερές επίπεδο, μέσα από τις Ομάδες Φιλίας που διατηρούμε με 53 ξένα κοινοβούλια», ανέφερε.

Σημείωσε επίσης την ιδιαίτερη συνεργασία με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την κυρία Ρομπέρτα Μέτσολα, την οποία υποδέχτηκε συνολικά πέντε φορές στη Βουλή, ενώ προσφώνησε την Ολομέλεια τον Σεπτέμβριο του 2022, καθώς επίσης και με τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης Θεόδωρο Ρουσόπουλο.

Στην περίοδο αυτή, πρόσθεσε, η Βουλή έφερε εις πέρας 34 διεθνείς αποστολές ενώ υποδέχθηκε 52 αρχηγούς ξένων κρατών και κυβερνήσεων, Προέδρους κοινοβουλίων και Προέδρους διεθνών κοινοβουλευτικών οργανισμών και Ευρωπαίους Επιτρόπους και αξιωματούχους. Υποδέχθηκε επίσης 122 κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες και Υπουργούς ξένων χωρών.

Στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διάστασης της Κυπριακής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το τρέχον εξάμηνο, είπε ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων διοργάνωσε με επιτυχία 4 επίσημες διακοινοβουλευτικές συνόδους στη Λευκωσία και τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας στις Βρυξέλλες.

«Από την αρχή της κοινοβουλευτικής μου παρουσίας θεωρούσα κορυφαία προϋπόθεση για τη δημοκρατική λειτουργία τη λογοδοσία, τη διαφάνεια, αλλά και τη γνώση από τους πολίτες του τρόπου λειτουργίας των διαδικασιών λήψης αποφάσεων. Μια Βουλή ανοιχτή στην κοινωνία. Η εμπιστοσύνη, η εξοικείωση με το τι συμβαίνει εδώ είναι προϋποθέσεις της κοινωνικής και πολιτικής νομιμοποίησης», ανέφερε η Πρόεδρος της Βουλής.

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της εξωστρέφειας και της διαφάνειας, είπε ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων καθιέρωσε ετήσιο θερινό πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, στο οποίο συμμετείχαν συνολικά 221 φοιτητές και μαθητές, ενώ πραγματοποιήθηκαν 332 οργανωμένες επισκέψεις σχολείων με τη συμμετοχή πέραν των 11.000 μαθητών και εκπαιδευτικών από όλες τις επαρχίες, περιλαμβανομένων και σχολείων του Ριζοκαρπάσου, κάτι που εξέφρασε την ελπίδα ότι θα συνεχιστεί.

Παράλληλα, αποφασίστηκε το γενικό πλαίσιο για ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση των εργασιών των κοινοβουλευτικών επιτροπών, διευκολύνθηκε η πρόσβαση των δημοσιογράφων στο κοινοβουλευτικό έργο και αναβαθμίστηκε συνολικά η ψηφιακή παρουσία και ενημέρωση του σώματος.

Κατά την ίδια περίοδο διοργανώθηκαν 84 εκδηλώσεις και συνέδρια σε συνεργασία με πανεπιστήμια, επαγγελματικούς φορείς και ερευνητικά ιδρύματα. Ξεχώρισαν, μεταξύ άλλων, η εμβληματική, όπως είπε, έκθεση «Κύπρος, 1974 - Η μνήμη είναι η μόνη πατρίδα των ανθρώπων», που φιλοξενήθηκε σε Λευκωσία και Αθήνα προσελκύοντας χιλιάδες επισκέπτες, καθώς και η επετειακή εκδήλωση για τα 20 χρόνια από την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη συμμετοχή ηγεσιών κοινοβουλίων των χωρών της διεύρυνσης του 2004.

Επιπρόσθετα, ανέφερε, τιμήθηκαν σε ειδικές τελετές προσωπικότητες των Γραμμάτων και των Τεχνών, ενώ από το 2020 οι χώροι της Βουλής κοσμούνται με 60 έργα διακεκριμένων Κυπρίων καλλιτεχνών. Παράλληλα, προωθήθηκε ο εκσυγχρονισμός της εσωτερικής λειτουργίας, με στόχο την αποτελεσματικότερη υποστήριξη του έργου των Βουλευτών.

«Είναι δύσκολο το έργο αυτό να αναγνωριστεί μέσα στην ομίχλη της γενικότερης καχυποψίας που επικρατεί σήμερα. Είναι πιο θεαματική η αναπαραγωγή των μεμονωμένων περιστατικών και των εξαιρέσεων», είπε η κ. Δημητρίου.

Πρόσθεσε παράλληλα ότι οι απόπειρες αποδυνάμωσης της Βουλής δεν τιμωρούν κανένα σύστημα, αλλά αντίθετα, στερούν από την κοινωνία το βασικό εργαλείο που διαθέτει για να το βελτιώσει.

«Η απάντηση στα αιτήματα των πολιτών δεν είναι η απόρριψη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας αλλά η απαίτηση για καλύτερη εκπροσώπηση μέσα σε αυτήν», σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι αυτό εξάλλου είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του δημοκρατικού μας πολιτεύματος, ότι είναι ανοιχτό στην αλλαγή, την εξέλιξη μέσα από τους ίδιους τους θεσμούς του.

«Έχουμε λοιπόν μια ευθύνη, να εξηγούμε στους πολίτες ότι η Βουλή δεν είναι απλώς ένα όργανο που επιβάλλει αποφάσεις από τα πάνω προς την κοινωνία. Αντίθετα, λειτουργεί κυρίως από τη βάση προς την κορυφή: είναι το θεμέλιο όπου οι πολίτες αποκτούν λόγο, φωνή και δύναμη».

Η Πρόεδρος της Βουλής εξέφρασε ευχαριστίες προς τα μέλη του Σώματος και το προσωπικό για τη συνεργασία της τελευταίας πενταετίας, απευθύνοντας παράλληλα συγκινημένη ευχές προς τους αποχωρούντες και τους επανεκλεγόμενους Βουλευτές.

Η κ. Δημητρίου τόνισε την ανάγκη σύνεσης ενόψει εκλογών, υπογραμμίζοντας ότι αγωνία όλων μας πρέπει να είναι η επιβίωση του Ελληνισμού στην Κύπρο μέσω της άρσης της κατοχής και της ειρηνικής επίλυσης του Κυπριακού, μέσω από την επανένωση, με διατήρηση της ενότητας και της συνοχής.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η Βουλή αποτελεί θεμέλιο της λαϊκής κυριαρχίας και αξίζει τον σεβασμό όλων.

Πηγή: ΚΥΠΕ