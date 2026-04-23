Αύξηση στην αγορά ψηφιακών βιβλίων στην Κύπρο, σύμφωνα με την Eurostat

Η Κύπρος καταγράφει ποσοστό 7,87% στους κατοίκους που χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο τους τελευταίους τρεις μήνες και αγόρασαν ηλεκτρονικά βιβλία (e-books) ή ακουστικά βιβλία (audiobooks) κατά το τρίμηνο πριν από την έρευνα για τη χρήση των ΤΠΕ στα νοικοκυριά το 2025.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Eurostat, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 9,5% των κατοίκων που είχαν χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο το αντίστοιχο διάστημα αγόρασαν e-books ή audiobooks, έναντι 7,3% το 2024.

Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ιρλανδία με 24,5%, στη Δανία με 22,5% και στην Κροατία με 21,0%. Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά, κάτω από 5%, καταγράφηκαν στην Ουγγαρία, την Ιταλία, τη Σλοβενία και τη Λετονία.

Σε ό,τι αφορά τη μεταβολή σε σχέση με το 2024, η Κροατία σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση με 16%, ακολουθούμενη από την Ελλάδα με 7,2%, την Κύπρο με 4,0% και τη Γερμανία με 3,7%. Μείωση καταγράφηκε στη Φινλανδία με -4,8%, στην Πορτογαλία με -1,6% και στη Μάλτα με -0,1%.

