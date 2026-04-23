Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Αύξηση στην αγορά ψηφιακών βιβλίων στην Κύπρο, σύμφωνα με την Eurostat

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ιρλανδία με 24,5%, στη Δανία με 22,5% και στην Κροατία με 21,0%.

Η Κύπρος καταγράφει ποσοστό 7,87% στους κατοίκους που χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο τους τελευταίους τρεις μήνες και αγόρασαν ηλεκτρονικά βιβλία (e-books) ή ακουστικά βιβλία (audiobooks) κατά το τρίμηνο πριν από την έρευνα για τη χρήση των ΤΠΕ στα νοικοκυριά το 2025.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Eurostat, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 9,5% των κατοίκων που είχαν χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο το αντίστοιχο διάστημα αγόρασαν e-books ή audiobooks, έναντι 7,3% το 2024.

Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ιρλανδία με 24,5%, στη Δανία με 22,5% και στην Κροατία με 21,0%. Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά, κάτω από 5%, καταγράφηκαν στην Ουγγαρία, την Ιταλία, τη Σλοβενία και τη Λετονία.

Σε ό,τι αφορά τη μεταβολή σε σχέση με το 2024, η Κροατία σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση με 16%, ακολουθούμενη από την Ελλάδα με 7,2%, την Κύπρο με 4,0% και τη Γερμανία με 3,7%. Μείωση καταγράφηκε στη Φινλανδία με -4,8%, στην Πορτογαλία με -1,6% και στη Μάλτα με -0,1%.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα