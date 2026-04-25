Η Κύπρος απέδειξε ότι μπορεί να διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο πέρα από το μέγεθός της, λέει ο ΠτΔ

Η Κύπρος απέδειξε, για άλλη μια φορά, ότι μπορεί να συγκεντρώνει, να συνεισφέρει και να διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση των εξελίξεων πέρα από το μέγεθός της, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε ανάρτησή του, στο X, το Σάββατο.

Εκφράζοντας την υπερηφάνεια του για τη χώρα, πρόσθεσε ότι πιστεύει «ακράδαντα» στο «δυναμικό της, τον ρόλο της, την ικανότητά της να συνδέει περιοχές και να αποδίδει πέραν από τις προσδοκίες».

«Τις τελευταίες δύο ημέρες, η Κύπρος ανταποκρίθηκε. Φιλοξενώντας, για πρώτη φορά, ένα άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην περιοχή μας, συγκεντρώσαμε τους ηγέτες της ΕΕ σε μια κρίσιμη στιγμή, όχι μόνο για να ανταλλάξουν απόψεις, αλλά και για να προχωρήσουν στοχευμένα. Αποδείξαμε, για άλλη μια φορά, ότι η Κύπρος μπορεί να συγκεντρώνει, να συνεισφέρει και να διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση των εξελίξεων πέρα από το μέγεθός της. Και ναι, για άλλη μια φορά, θα πω: είμαι περήφανος για τη χώρα μας, περήφανος για όσα έχουμε επιτύχει και αισιόδοξος για όσα μπορούμε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε», τόνισε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

