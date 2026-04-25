Αντιπαράθεση χωρίς τέλος: Οδυσσέας και Κουλλά ανταλλάζουν βαριές κατηγορίες - Ο «παράνομος διορισμός» και οι «εμμονές που κόστισαν εκατομμύρια»

Στα «πεδίο» των social media συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ του εκπροσώπου Τύπου του Δημοκρατικού Συναγερμού και του τέως γενικού Ελεγκτή και προέδρου του κινήματος «Άλμα», Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

Με νέα ανάρτηση που έκανε σήμερα ο κ. Κουλλά και απαντώντας στον τέως γενικό ελεγκτή, τον προσκαλεί να συζητήσουν σε οποιαδήποτε εκπομπή και με οποιονδήποτε δημοσιογράφο, σημειώνοντας πως επιθυμεί η συζήτηση να γίνει με τεκμηριωμένα επιχειρήματα και όχι με σκιές και υπονοούμενα.

Ο κ. Κουλλάς ισχυρίζεται ότι έχει να παρουσιάσει στοιχεία για το κόστος που, όπως υποστηρίζει, προκάλεσαν στο κράτος και στους πολίτες οι χειρισμοί του κ. Μιχαηλίδη, κάνοντας λόγο για εκατομμύρια ευρώ επιβάρυνσης. Παράλληλα, τον κατηγορεί ότι με τη στάση του φόβισε δημόσιους λειτουργούς, προκάλεσε δυσλειτουργίες στο κράτος και συνέβαλε στην αύξηση της γραφειοκρατίας με αρνητικές επιπτώσεις για την οικονομία.

Την ίδια ώρα, αναφερόμενος στο ύφος των παρεμβάσεων του τέως γενικού ελεγκτή, του ζητεί να αφήσει εκτός την Πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, και να επικεντρωθεί στην προσωπική τους αντιπαράθεση, υποδεικνύοντας ότι και ο ίδιος γράφει στην πλατφόρμα Χ με προσωπική ιδιότητα.

Αγαπητέ Οδυσσέα @OMichaelides , άσε την «…αγαπητή Αννίτα» ήσυχη. Και τον Συναγερμό. Να αντιπαρατεθείς μαζί μου. Στο Χ γράφω μόνο ως Ονούφριος. Άλλωστε εσύ το υποβίβασες έτσι. 1/4 — Onoufrios Koulla (@OnoufriosKoulla) April 25, 2026

Σε καλώ να συζητήσουμε δημόσια, εφ’ όλης της ύλης. Ως 2 πρώην τεχνοκράτες. Σε όποια εκπομπή θέλεις. Με όποιο δημοσιογράφο θέλεις.



Με επιχειρήματα, τεκμηριωμένα. Εύχομαι και εσύ το ίδιο. Όχι με σκιές και υπονοούμενα. 2/4 — Onoufrios Koulla (@OnoufriosKoulla) April 25, 2026

Να καταδείξω πόσα εκατομμύρια κόστος προκάλεσες στο κράτος και στους πολίτες από την εμμονική επιδίωξη της προσωπικής σου προβολής και μανίας για δημοσιότητα.



Πόσο φόβισες τους δημόσιους λειτουργούς και βραχυκύκλωσες το κράτος… 3/4 — Onoufrios Koulla (@OnoufriosKoulla) April 25, 2026

«Αγαπητή... Αννίτα»

Ο τέως γενικός ελεγκτής προχώρησε προηγουμένως σε συγκεκριμένες αναφορές για την περίοδο που ο κ. Κουλλάς κατείχε δημόσιο αξίωμα, κάνοντας λόγο για παράνομο διορισμό και για γνωμάτευση που σχετιζόταν με την επέκταση της σύμβασης στην Κόσιη, αφήνοντας αιχμές για τον χειρισμό της υπόθεσης. Παράλληλα, κατηγόρησε τη σημερινή ηγεσία του ΔΗΣΥ ότι επιχειρεί να ξεπλύνει πρακτικές της προηγούμενης διακυβέρνησης.

Σε νέα ανάρτησή του, ο κ. Μιχαηλίδης επανήλθε σχολιάζοντας το επίπεδο του πολιτικού λόγου του ΔΗΣΥ, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες τοποθετήσεις εκθέτουν την αξιοπιστία του κόμματος.

Διαβάζω με ενδιαφέρον την εναντίον μου δήλωση του Ονούφριου Κουλλά εκ μέρους της Αννίτας Δημητρίου.

Συγχαίρω την Αννίτα για την επιλογή του εκπροσώπου τύπου. Έχει το κατάλληλο βιογραφικό για να εκφράζει επάξια την ηγεσία του ΔΗΣΥ στο ξέπλυμα της διεφθαρμένης διακυβέρνησης… pic.twitter.com/PX1YkzOVqN — Odysseas Michaelides (@OMichaelides) April 24, 2026

«Επιχειρείς να παραπλανήσεις τους πολίτες», λέει ο ΔΗΣΥ

Επίθεση κατά του Οδυσσέα Μιχαηλίδη εξαπέλυσε και ο Δημοκρατικός Συναγερμός, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος δεν διαψεύδει την επιλογή του να συνεργαστεί με το ΑΚΕΛ και τονίζοντας πως το κόμμα απλώς ανέδειξε το ζήτημα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κ. Μιχαηλίδης αδυνατεί να απαντήσει πολιτικά και καταφεύγει για ακόμη μία φορά σε υπαινιγμούς, λάσπη και προσωπικές επιθέσεις αντί ουσιαστικών επιχειρημάτων. Ο ΔΗΣΥ τον κατηγορεί ότι επιχειρεί να παραπλανήσει τους πολίτες με στόχο προσωπικό όφελος, επισημαίνοντας ότι για παρόμοια συμπεριφορά έχει ήδη καταδικαστεί, κάτι που όπως αναφέρει επιβεβαιώνεται και από πρώην στενούς συνεργάτες του. Προσθέτει ακόμη ότι επί μία δεκαετία έχει στοχοποιήσει δημόσιους λειτουργούς και πολίτες χωρίς πραγματικό ενδιαφέρον για την αλήθεια αλλά με γνώμονα την προσωπική του προβολή. Σε σχέση με τη νέα αντιπαράθεση, το κόμμα κάνει λόγο για μια ακόμη προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων χωρίς ουσία, η οποία εμφανίζεται χρονικά λίγο πριν τις εκλογές. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός διαμηνύει ότι δεν θα παραμείνει σιωπηλός απέναντι σε τέτοιες πρακτικές, χαρακτηρίζοντας τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη ως “Αρχιμάγειρα της Λάσπης” και δηλώνοντας ότι θα συνεχίσει να αναδεικνύει κάθε, όπως υποστηρίζει, προσπάθεια παραπληροφόρησης των πολιτών.