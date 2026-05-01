Άρωμα Κυπριακού στο μήνυμα Στεφάνου για Πρωτομαγιά: Το ΑΚΕΛ «παραμένει μπροστάρης» της συνεργασίας μεταξύ Ε/κ και Τ/κ

Την ανάγκη υπεράσπισης των εργατικών δικαιωμάτων και ενίσχυσης του ΑΚΕΛ ενόψει των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος, Στέφανος Στεφάνου, μιλώντας στην εκδήλωση για την Εργατική Πρωτομαγιά που διοργάνωσε η ΠΕΟ στην Πλατεία Ελευθερίας, στη Λευκωσία.

Όπως ανέφερε, η Πρωτομαγιά «δεν είναι μια τυπική επέτειος», αλλά «η μέρα που αναδεικνύονται οι μεγάλοι αγώνες και οι θυσίες που έγιναν για τα δικαιώματα των εργαζομένων», τα οποία «σήμερα συχνά θεωρούνται αυτονόητα, μα ποτέ δεν είναι». Τόνισε ότι όσο κυριαρχούν πολιτικές που θέτουν «τα κέρδη πάνω από τους ανθρώπους», θα παραμένει αναγκαία η υπεράσπιση των εργατικών δικαιωμάτων και της ειρήνης, «η οποία θυσιάζεται στον βωμό των κερδών των λίγων, ισχυρών και προνομιούχων».

Χαρακτήρισε την Πρωτομαγιά «παγκόσμιο σύμβολο ενότητας, αλληλεγγύης και διεκδίκησης», επισημαίνοντας ότι «καμία κατάκτηση -εργατική, κοινωνική και πολιτική- δεν χαρίστηκε» και ότι «όλες κερδήθηκαν με συλλογική δράση και σκληρούς αγώνες».

Αναφερόμενος στην Κύπρο, σημείωσε ότι η Πρωτομαγιά είναι «δεμένη με τους αγώνες των μεταλλωρύχων, των οικοδόμων, των εργατών της γης και άλλων», ενώ συνδέεται με βασικές κατακτήσεις, όπως «ο θεσμός των συλλογικών συμβάσεων, η ΑΤΑ, το οκτάωρο και η ελευθερία στην οργάνωση». Όπως είπε, «σε όλες αυτές τις κατακτήσεις η σφραγίδα του ΑΚΕΛ είναι δυνατή και ανεξίτηλη».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Πρωτομαγιά παραμένει σήμερα «ακόμα πιο επιτακτική», αναφερόμενος στις πιέσεις που δέχονται τα νοικοκυριά από την ακρίβεια, το αυξανόμενο κόστος στέγασης και τη διεύρυνση των ανισοτήτων, ενώ σημείωσε ότι πολλοί εργαζόμενοι, ιδιαίτερα οι νέοι, «ζουν στην ανασφάλεια για το αύριο». Πρόσθεσε ότι «τα εργατικά δικαιώματα υποσκάπτονται και το κοινωνικό κράτος υποβαθμίζεται από τη Δεξιά και τους συμμάχους της».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το μήνυμα της Πρωτομαγιάς παραμένει επίκαιρο και περιλαμβάνει «εργασία με δικαιώματα για όλους, μισθούς που να ανταποκρίνονται στις βασικές ανάγκες, ασφάλεια και υγεία στους χώρους εργασίας, στήριξη των νέων εργαζομένων, συντάξεις αξιοπρέπειας και ισχυρό κοινωνικό κράτος».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, σημειώνοντας ότι οι κοινωνικές κατακτήσεις «δεν υπερασπίζονται τον εαυτό τους» και «χρειάζονται ισχυρή φωνή μέσα στη Βουλή αλλά και έξω στην κοινωνία». Κάλεσε σε ενίσχυση του ΑΚΕΛ, υποστηρίζοντας ότι «ένα ισχυρό ΑΚΕΛ σημαίνει αποτελεσματικότερη υπεράσπιση των εργαζομένων, πιο δυνατή διεκδίκηση κοινωνικής δικαιοσύνης, περισσότερη πίεση για λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας και αντίβαρο σε πολιτικές που φορτώνουν τα βάρη στους πολλούς».

Ανέφερε ακόμη ότι «η ψήφος στο ΑΚΕΛ μεταφράζεται σε προστασία της κοινωνίας, της εργασίας, των συλλογικών συμβάσεων, της ΑΤΑ και των μισθών», ενώ τη συνέδεσε και με την προστασία από την ακρίβεια, τις εκποιήσεις και «την αυθαιρεσία των τραπεζών και των μεγάλων συμφερόντων».

Αναφερόμενος στους νέους, σημείωσε ότι η προοπτική τους διασφαλίζεται μέσα από «πρόσβαση σε ποιοτικές θέσεις εργασίας, δυνατότητα απόκτησης στέγης, υποδομές για τη στήριξη της οικογένειας και πρόσβαση στη μόρφωση», επισημαίνοντας την ανάγκη αντιμετώπισης της διαφθοράς και της αναξιοκρατίας.

Τέλος, έκανε αναφορά στο Κυπριακό, τονίζοντας ότι η προοπτική του τόπου περνά μέσα από τη λύση του προβλήματος και ότι το ΑΚΕΛ «παραμένει μπροστάρης του αντικατοχικού αγώνα» και της συνεργασίας μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, σημειώνοντας τη σημασία της κοινής Πρωτομαγιάτικης εκδήλωσης με τα τουρκοκυπριακά συνδικάτα.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι η Πρωτομαγιά «υπενθυμίζει ότι τίποτα δεν χαρίστηκε» και κάλεσε σε συνέχιση των αγώνων «με ενότητα, αλληλεγγύη και συλλογικότητα», «στους δρόμους, στους χώρους δουλειάς και στην κοινωνία», «πάντα μαζί με τους εργαζόμενους και τον κόσμο της εργασίας».