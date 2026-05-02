Το ΑΚΕΛ εγκαλεί τον Χριστοδουλίδη για «ολιγωρία» για τους 167 χιλιάδες Κύπριους που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας

Επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, εξαπέλυσε το ΑΚΕΛ, με αφορμή τις χθεσινές μαζικές κινητοποιήσεις για την Εργατική Πρωτομαγιά. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κόμματος, οι χιλιάδες εργαζόμενοι που κατέβηκαν στους δρόμους έδωσαν μια «αποστομωτική απάντηση» στις διακηρύξεις του Προέδρου, τις οποίες χαρακτηρίζει ως εξαγγελίες χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα.

Το ΑΚΕΛ κατηγορεί τον κ. Χριστοδουλίδη ότι, παρά τις αναφορές του σε αυξήσεις μισθών και συντάξεων, επέλεξε να αποσιωπήσει τα ανησυχητικά στοιχεία της Eurostat για το 2025: Κίνδυνος Φτώχειας: 167 χιλιάδες πολίτες βρίσκονται στο όριο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού, με τον αριθμό να αυξάνεται κατά 3 χιλιάδες άτομα σε σχέση με το 2024, κατώτατος Μισθός: Το κόμμα επισημαίνει ότι ο κατώτατος μισθός στην Κύπρο περιορίζεται στο 55% του διάμεσου, τη στιγμή που ο στόχος της Ε.Ε. θέτει ως ελάχιστο το 60%.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην καθυστέρηση ενσωμάτωσης της ευρωπαϊκής οδηγίας για τις συλλογικές συμβάσεις. Το ΑΚΕΛ υπογραμμίζει ότι η Κύπρος όφειλε να έχει κυρώσει την οδηγία από τον Νοέμβριο του 2024, ώστε να διασφαλιστεί η κάλυψη του 80% των εργαζομένων. Η ολιγωρία αυτή, σύμφωνα με την ανακοίνωση, αφήνει τους εργαζόμενους απροστάτευτους απέναντι σε πολιτικές απορρύθμισης της εργασίας.

Σχολιάζοντας τον παλμό των χθεσινών πορειών της ΠΕΟ, το ΑΚΕΛ σημειώνει ότι ο κόσμος της εργασίας έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα κατά της ανισότητας.

«Η χώρα δεν ανήκει στις τράπεζες και στο 1% των πλουσιότερων που εκμεταλλεύονται τον πλούτο του τόπου», αναφέρεται χαρακτηριστικά, με το κόμμα να ζητά δραστική και δίκαιη ανακατανομή του πλούτου υπέρ της μεσαίας τάξης και των ευάλωτων ομάδων.

Καταλήγοντας, το ΑΚΕΛ δεσμεύεται να συνεχίσει τον αγώνα για αξιοπρεπείς μισθούς, συλλογικές συμβάσεις και ανθρώπινα ωράρια, τονίζοντας πως οι εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι που «κινούν την οικονομία» δικαιούνται κατοχυρωμένα βασικά δικαιώματα.