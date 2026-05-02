Τα κάρβουνα στο μπάρμπεκιου δεν πρέπει να σβήνουν λίγα λεπτά αφότου ανάψουν - Μπορούν να μείνουν έτσι για ώρες, αρκεί να ξέρετε τη τεχνική

Όσο ο καιρός ανοίγει, η μυρωδιά του κάρβουνου στο μπάρμπεκιου γίνεται ολοένα και πιο συχνή γύρω μας.

Πολλοί απολαμβάνουν τη διαδικασία λόγω του… αποτελέσματος, ωστόσο δεν είναι λίγοι αυτοί που δεν γνωρίζουν τον σωστό τρόπο να ανάψουν τα κάρβουνα. Μερικές βασικές τεχνικές, ωστόσο, μπορούν να βοηθήσουν κάποιον να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα χωρίς κόπο, αρκεί να πετύχουν το σωστό άναμμα.

Το «κλειδί» για το σωστό άναμμα και το δεύτερο βήμα

Οι ειδικοί στο μπάρμπεκιου επισημαίνουν ότι τα κάρβουνα είναι σχεδιασμένα να καίνε για μεγάλα χρονικά διαστήματα, οπότε το πρόβλημα συνήθως οφείλεται σε λάθος τεχνική ανάμματος ή σε κακή τοποθέτησή τους.

Και τα δύο έχουν φυσικά τη λύση τους….  Όσον αφορά την τοποθέτηση, είναι σημαντικό να μην απλώνονται ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια από την αρχή. Κατά το άναμμα, πρέπει να σχηματίζεται ένα «βουναλάκι» με μια τρύπα στο κέντρο, ώστε να διευκολύνεται η καύση.

Το πρώτο βήμα είναι η σωστή τοποθέτηση των κάρβουνων κι αν υπάρχουν προσανάμματα, τοποθετούνται μερικά μέσα στην τρύπα του «βουνού» και άλλα γύρω από αυτό.

Το επόμενο βήμα είναι να… μην κάνουμε τίποτα. Πρέπει να περιμένουμε 15 λεπτά χωρίς να τα πειράξουμε καθώς η μετακίνηση των κάρβουνων πριν περάσει αυτός ο χρόνος θα τα κάνει να σβήσουν πιο γρήγορα, αφού δεν θα έχουν πιάσει την θερμοκρασία που χρειάζονται. Οταν περάσουν τα 15 λεπτά, μπορούμε να απλώσουμε τα κάρβουνα ομοιόμορφα και να προσθέσουμε υλικά που ενισχύουν τη φωτιά, όπως ξερά κουκουνάρια για παράδειγμα.

Λύση αν δεν υπάρχει προσάναμμα

Μερικές φορές δεν υπάρχουν προσανάμματα, κάτι που κάνει τη διαδικασία πιο δύσκολη. Ωστόσο, λύση υπάρχει για να διατηρηθούν τα κάρβουνα αναμμένα για ώρες χωρίς ιδιαίτερο κόπο. Η τεχνική είναι ακριβώς η ίδια, αλλά αντί για προσανάμματα, στο κεντρικό άνοιγμα και γύρω από το κωνικό σχήμα τοποθετείται ένα ξερό κουκουνάρι, ξυλαράκια ή οποιοδήποτε άλλο υλικό μπορεί να επιτελέσει την ίδια λειτουργία. Ανάβουμε αυτά τα υλικά και, μετά από 15 λεπτά, απλώνουμε τα κάρβουνα ομοιόμορφα.

Πηγή: iefimerida.gr 

 

