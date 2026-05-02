«Πράσινο» παραλήρημα στη Λευκωσία: Η πόλη ζει στους ρυθμούς της Ομόνοιας (βίντεο)

Σε μια απέραντη πράσινη λαοθάλασσα έχει μεταμορφωθεί τις τελευταίες ώρες η Λευκωσία, με την «τρέλα» των φίλων της Ομόνοιας να κατακλύζει την πόλη. Η πρωτεύουσα δονείται από τα συνθήματα του «τριφυλλιού», καθώς οι οπαδοί των πρασίνων μετρούν αντίστροφα για τη μεγάλη αναμέτρηση στις 19:00 κόντρα στον Άρη, εκεί όπου η νίκη ισοδυναμεί με την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Το επίκεντρο του ενθουσιασμού βρέθηκε στην οδό Παπανικολή, η οποία έχει κυριολεκτικά «πρασινίσει». Εκατοντάδες φίλαθλοι έχουν στήσει ένα εντυπωσιακό προεόρτιο πάρτι, με τη μυρωδιά από το φαγοπότι και τον παλμό των ασταμάτητων συνθημάτων να συνθέτουν μια μοναδική πανηγυρική ατμόσφαιρα.

Πηγή βίντεο: Omonoia24, Meridian Sports Cyprus