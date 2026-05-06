ΠΑΣΥΔΥ & Eurolife: Μαζί για κάθε στάδιο της ζωής

Η ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ., σε συνεργασία με την Eurolife, προσφέρει Ομαδικό Ασφαλιστικό Σχέδιο Ζωής με προνομιακούς όρους.

Το πρόγραμμα προσφέρει:

Κάλυψη €100.000 σε περίπτωση θανάτου από οποιαδήποτε αιτία .

. Κάλυψη €200.000 αν ο θάνατος προκληθεί από ατύχημα.

Πλεονεκτήματα του σχεδίου:

Κάλυψη 24 ώρες το 24ωρο.

Κάλυψη παγκοσμίως (χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς)

(χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς) Ιδιαίτερο πλεονέκτημα μόνο για τα μέλη της ΠΑΣΥΔΥ αποτελεί η εγγραφή στο σχέδιο χωρίς αξιολόγηση ιατρικού ιστορικού (προϋποθέτει εγγραφή μέχρι 31/5/2026).

Μηνιαίο κόστος μόνο €23,33 ανά άτομο (με δικαίωμα φοροαπαλλαγής).

Η εγγραφή των μελών της ΠΑΣΥΔΥ μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα της ΠΑΣΥΔΥ (www.pasydy.org), στην οποία διατίθενται όλοι οι όροι και προϋποθέσεις του σχεδίου.