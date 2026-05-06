Αφθώδης πυρετός: Νέα αυστηρά μέτρα για ανάχωμα στην προέλαση – Σε ισχύ το τέταρτο Διάταγμα της υπουργού Γεωργίας

Με σκοπό τον περιορισμό και την αποτροπή της περαιτέρω εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει αφανίσει 9.5% των αιγοπροβάτων, 2.8% των βοοειδών και 7.89% των χοίρων σε μολυσμένες ζώνες σε Λάρνακα και Λευκωσία, τίθενται σε ισχύ πρόσθετα μέτρα μέσα από Διάταγμα, το τέταρτο στη σειρά, που εξέδωσε χθες η υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου. Πρόκειται για μέτρα, τα οποία είχαν προαναγγείλει οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, μετά από τη διαπίστωση τόσο ότι δεν κατέστη εφικτό να συγκρατηθεί ο ιός στις δύο αρχικές ζώνες (Λάρνακα και Γέρι-Δάλι), περνώντας και στη δυτική Λευκωσία, όσο ότι προσβλήθηκαν και οι χοίροι. Σύμφωνα με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, κύρια αιτία είναι η μη τήρηση των περιοριστικών μέτρων και βιοασφάλειας από μερίδα κτηνοτρόφων.

Το διάταγμα, το οποίο δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, θέτει σε εφαρμογή αυστηρά περιοριστικά μέτρα και απαγορεύσεις, ώστε να αποκλειστούν, σύμφωνα με το προοίμιο του κειμένου, οι σοβαρότατες αρνητικές συνέπειες που επιφέρει η διασπορά του ιού, τόσο επί της υγείας των ζώων, με ενδεχόμενη πιθανή κατάρρευση του κτηνοτροφικού τομέα, όσο και επί της οικονομίας της Δημοκρατίας, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό, πόρους και υλικών που είναι αναγκαία για αποτροπή της διασποράς του ιού.

Την ίδια ώρα η αναγκαιότητα των νέων μέτρων απορρέει και από το γεγονός ότι η νόσος του αφθώδους πυρετού μεταδίδεται αερογενώς και μηχανικά.

Επίσης το νέο διάταγμα εκδίδεται «επειδή, καθίσταται επιβεβλημένη η από επιδημιολογικής άποψης, λήψη και εφαρμογή πρόσθετων μέτρων πέραν των όσων έχουν ήδη ληφθεί, με σκοπό τον περιορισμό και την αποτροπή της περαιτέρω εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού, και επειδή, τόσο η εισαγωγή από τρίτες χώρες όσο και η διακίνηση από άλλα κράτη μέλη δίχηλων ζώων στη Δημοκρατία, εμπεριέχει τον κίνδυνο μόλυνσης των συγκεκριμένων ζώων συνεπεία της κρατούσας επιδημιολογικής κατάστασης».

Απαγορεύσεις

Συγκεκριμένα, με το νέο διάταγμα απαγορεύεται:

(α) Η από και προς τις εκμεταλλεύσεις διακίνηση δίχηλων ζώων,

(β) η από και προς τις εκμεταλλεύσεις διακίνηση όλων των ειδών ζωοτροφών και κτηνιατρικών φαρμάκων,

(γ) η βόσκηση δίχηλων ζώων,

(δ) η από και προς τις εκμεταλλεύσεις μετακίνηση γεωργικού εξοπλισμού και ανθρώπων, καθώς και οι μαζικές δημόσιες συναθροίσεις ιδιοκτητών εκμεταλλεύσεων και εργατών των εκμεταλλεύσεων στην επικράτεια της Δημοκρατίας,

(ε) η για λόγους, άλλους από τη φροντίδα των ζώων, επισκέψεις σε εκμεταλλεύσεις ή χώρους όπου εκτίθενται στο κοινό δίχηλα ζώα οι οποίοι βρίσκονται χωροταξικά σε ζώνες όπου εφαρμόζονται τα περιοριστικά μέτρα για τον αφθώδη πυρετό, (στ) η από τις εκμεταλλεύσεις, διακίνηση μαλλιού,

(ζ) η μετακίνηση κοπριάς έξω από τις ζώνες όπου εφαρμόζονται τα περιοριστικά μέτρα για τον αφθώδη πυρετό, και

(η) η εισαγωγή από τρίτες χώρες και διακίνηση από άλλα Κράτη Μέλη δίχηλων ζώων και η υποβολή Ζώνες όπου εφαρμόζονται τα περιοριστικά μέτρα. παραγγελίας για αγορά δίχηλων ζώων από άλλα κράτη μέλη ή από τρίτες χώρες.

Τι επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις

Παρά το πιο πάνω πλαίσιο απαγορεύσεων, το νέο διάταγμα επιτρέπει συγκεκριμένες λειτουργίες προς όφελος της αγοράς και της ευημερίας των ζώων υπό την προϋπόθεση έκδοσης ειδικής άδειας.

Συγκεκριμένα η Αρμόδια Αρχή εκδίδει σχετική άδεια με την οποία δύναται να επιτρέψει:

(α) τη διακίνηση δίχηλων ζώων από τις εκμεταλλεύσεις προς τα σφαγεία,

(β) τη μετακίνηση χοίρων από τις εκμεταλλεύσεις αναπαραγωγής, προς τις εκμεταλλεύσεις του ίδιου ιδιοκτήτη που δεν εμπίπτουν στις ζώνες όπου εφαρμόζονται περιοριστικά μέτρα για τον αφθώδη πυρετό,

(γ) τη μετακίνηση χοιριδίων από τις εκμεταλλεύσεις αναπαραγωγής, προς τις εκμεταλλεύσεις πάχυνσης του ίδιου ιδιοκτήτη που εμπίπτουν στις ζώνες της ίδιας επαρχίας όπου εφαρμόζονται περιοριστικά μέτρα για τον αφθώδη πυρετό, νοουμένου ότι, όσον αφορά στα υπό διακίνηση χοιρίδια, έχουν παρέλθει τουλάχιστον δεκαπέντε 15 ημέρες από τον πρώτο εμβολιασμό τους,

(δ) την από και προς την εκμετάλλευση ιδιοκτησίας τους, διακίνηση των ιδιοκτητών και των υπεύθυνων των εκμεταλλεύσεων όπως και την από και προς την εκμετάλλευση όπου απασχολείται, διακίνηση του προσωπικού των εκμεταλλεύσεων,

(ε) την από τα σημεία εισόδου στη Δημοκρατία προς εγκεκριμένους προμηθευτές και την από εγκεκριμένους προμηθευτές, προς τις εκμεταλλεύσεις, διακίνηση όλων των ειδών ζωοτροφών, περιλαμβανομένων αυτών που δεν προορίζονται για τα δίχηλα ζώα,

(στ) την από εγκεκριμένους προμηθευτές προς τις εκμεταλλεύσεις διακίνηση κτηνιατρικών φαρμάκων,

(ζ) τη μεταφορά νερού για ύδρευση των δίχηλων ζώων,

(η) την από τις εκμεταλλεύσεις διακίνηση μαλλιού, και

(θ) την εισαγωγή από τρίτες χώρες ή τη διακίνηση από άλλα Κράτη Μέλη, δίχηλων ζώων και την υποβολή παραγγελίας για αγορά δίχηλων ζώων από άλλα κράτη μέλη ή από τρίτες χώρες.

Σε σχέση με την κουρά των ζώων, τα οποία βρίσκονται είτε εντός είτε εκτός των ζωνών όπου εφαρμόζονται τα περιοριστικά μέτρα για τον αφθώδη πυρετό, επιτρέπεται μόνο από τους ιδιοκτήτες, τους υπεύθυνους των εκμεταλλεύσεων και το προσωπικό τους, νοουμένου ότι χρησιμοποιούν αποκλειστικά τον δικό τους εξοπλισμό, για την αποφυγή μεταφοράς του ιού από τρίτους.