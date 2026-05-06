Απέκτησε λεωφορείο και η Άμεση Δημοκρατία: «Ελάτε να σας πάρουμε γυρό» (βίντεο)

Μετά τον Δημοκρατικό Συναγερμό, απέκτησε και το κόμμα του Φειδία Παναγιώτου λεωφορείο, με το οποίο θα πραγματοποιήσει τουρ σε όλη την Κύπρο, όπως ανέφερε σε βίντεό του.

Στα πλάνα που δημοσιεύει ο υποψήφιος βουλευτής Λευκωσίας, φαίνεται ένα διόροφο λεωφορείο σταθμευμένο στις Φοινικούδες στη Λάρνακα, το οποίο είναι γεμάτο με υποψήφιους της Άμεσης Δημοκρατίας. Μάλιστα στην πρόσοψη, κάτω από το όνομα του κόμματος αναγράφεται «έρχεται ο Φειδίας Παναγιώτου», κάτι που ο ίδιος λέει πως δεν ήθελε να γίνει αλλά η ομάδα του το έκανε.

Ο ίδιος αναφέρει στη συνέχεια ότι θα κάνουν τον γύρο της Κύπρου με το λεωφορείο και κάθε μέρα θα πηγαίνουν και σε άλλη επαρχία. «Δείτε στο live πού είμαστε και ελάτε να σας πάρουμε γυρό ή να έρθουμε στα σπίτια σας», λέει καταληκτικά ο πρόεδρος του κόμματος.

