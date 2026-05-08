Τεράστια τα ψηφοδέλτια των βουλευτικών εκλογών, ξεκίνησε η εκτύπωση - Δείτε εικόνες

Άρχισε το πρωί της Παρασκευής στο Κυβερνητικό Τυπογραφείο η εκτύπωση των ψηφοδελτίων για τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου, μετά την ολοκλήρωση και το «κλείδωμα» των υποψηφιοτήτων και των κομματικών συνδυασμών που θα συμμετάσχουν στην εκλογική αναμέτρηση.

Στα ψηφοδέλτια των έξι εκλογικών περιφερειών περιλαμβάνονται συνολικά 753 υποψήφιοι. Από αυτούς, εννέα κατέρχονται ως ανεξάρτητοι υποψήφιοι – τέσσερις στη Λευκωσία, τρεις στη Λεμεσό και δύο στην Πάφο – ενώ οι υπόλοιποι 744 συμμετέχουν μέσω 19 κομματικών σχηματισμών.

Στις φετινές βουλευτικές εκλογές συμμετέχουν οι ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ, ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ και Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, καθώς και τα κόμματα ΑΛΜΑ, Άμεση Δημοκρατία, Volt Κύπρου, Ενεργοί Πολίτες – Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών, ΔΕΚ – Δημοκρατικό Εθνικό Κίνημα, Δημοκρατική Αλλαγή (ΔΗΜΑΛ), Σήκου Πάνω, Πατριωτικό Μέτωπο «Λακεδαιμόνιοι», Ακρο-Αριστερή Αντίσταση Κομμουνισμός, Πράσινο Κόμμα της Κύπρου, Κίνημα Αγρονόμος – Αγροτικό Εργατικό Κόμμα και Λαϊκός Αγώνας Ελευθερία.

Το μεγαλύτερο ψηφοδέλτιο καταγράφεται στην εκλογική περιφέρεια Λευκωσίας, όπου συγκεντρώνεται και ο μεγαλύτερος αριθμός υποψηφίων, λόγω και των περισσότερων εδρών που αναλογούν στην επαρχία.

Στο Κυβερνητικό Τυπογραφείο βρέθηκε το πρωί και ο Γενικός Έφορος Εκλογών Ελικκός Ηλία, ο οποίος επιθεώρησε τη διαδικασία εκτύπωσης των ψηφοδελτίων ενόψει της εκλογικής διαδικασίας της 24ης Μαΐου.





