Σε εξέλιξη πυρκαγιά στη Νεκρή Ζώνη: Στο σημείο υποψήφιοι της «Άμεσης Δημοκρατίας» με κουβάδες και πρωταγωνιστή… τον Φειδία

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Τεράστια τα ψηφοδέλτια των βουλευτικών εκλογών, ξεκίνησε η εκτύπωση - Δείτε εικόνες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το μεγαλύτερο ψηφοδέλτιο καταγράφεται στην εκλογική περιφέρεια Λευκωσίας, όπου συγκεντρώνεται και ο μεγαλύτερος αριθμός υποψηφίων, λόγω και των περισσότερων εδρών που αναλογούν στην επαρχία.

Άρχισε το πρωί της Παρασκευής στο Κυβερνητικό Τυπογραφείο η εκτύπωση των ψηφοδελτίων για τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου, μετά την ολοκλήρωση και το «κλείδωμα» των υποψηφιοτήτων και των κομματικών συνδυασμών που θα συμμετάσχουν στην εκλογική αναμέτρηση.

Στα ψηφοδέλτια των έξι εκλογικών περιφερειών περιλαμβάνονται συνολικά 753 υποψήφιοι. Από αυτούς, εννέα κατέρχονται ως ανεξάρτητοι υποψήφιοι – τέσσερις στη Λευκωσία, τρεις στη Λεμεσό και δύο στην Πάφο – ενώ οι υπόλοιποι 744 συμμετέχουν μέσω 19 κομματικών σχηματισμών.

Στις φετινές βουλευτικές εκλογές συμμετέχουν οι ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ, ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ και Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, καθώς και τα κόμματα ΑΛΜΑ, Άμεση Δημοκρατία, Volt Κύπρου, Ενεργοί Πολίτες – Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών, ΔΕΚ – Δημοκρατικό Εθνικό Κίνημα, Δημοκρατική Αλλαγή (ΔΗΜΑΛ), Σήκου Πάνω, Πατριωτικό Μέτωπο «Λακεδαιμόνιοι», Ακρο-Αριστερή Αντίσταση Κομμουνισμός, Πράσινο Κόμμα της Κύπρου, Κίνημα Αγρονόμος – Αγροτικό Εργατικό Κόμμα και Λαϊκός Αγώνας Ελευθερία.

Το μεγαλύτερο ψηφοδέλτιο καταγράφεται στην εκλογική περιφέρεια Λευκωσίας, όπου συγκεντρώνεται και ο μεγαλύτερος αριθμός υποψηφίων, λόγω και των περισσότερων εδρών που αναλογούν στην επαρχία.

Στο Κυβερνητικό Τυπογραφείο βρέθηκε το πρωί και ο Γενικός Έφορος Εκλογών Ελικκός Ηλία, ο οποίος επιθεώρησε τη διαδικασία εκτύπωσης των ψηφοδελτίων ενόψει της εκλογικής διαδικασίας της 24ης Μαΐου.



Tags

ΕΚΛΟΓΕΣψηφοδέλτιαΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2026

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα