Πική: Πρόσκληση επανασύνδεσης με προοπτικές Κύπρου το «Minds in Cyprus»

Η στρατηγική πρωτοβουλία «Minds in Cyprus» είναι μια ανοικτή πρόσκληση επανασύνδεσης των Κυπρίων του εξωτερικού με τις δυνατότητες και προοπτικές της Κύπρου, ανέφερε η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, Ειρήνη Πική, σημειώνοντας πως οι στοχευμένες δράσεις θα συνεχιστούν φέτος, σε Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ.

Η Ειρήνη Πική μιλούσε το πρωί της Παρασκευής στη 2η μέρα εργασιών του Cyprus Diaspora Forum, που πραγματοποιείται στη Λεμεσό, όπου παρουσίασε το πρόγραμμα «Minds in Cyprus», αναδεικνύοντας τη σημασία της διασύνδεσης της Κύπρου με το ανθρώπινο δυναμικό της διασποράς.

Όπως τόνισε, το «Minds in Cyprus», το οποίο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο Λονδίνο, τον Μάιο του 2025, αποτελεί μια συντονισμένη προσπάθεια της Κυβέρνησης, του Invest Cyprus και του ΚΕΒΕ, για τη δημιουργία ουσιαστικών γεφυρών επανασύνδεσης με τους Κύπριους επαγγελματίες και επιστήμονες του εξωτερικού, η εμπειρία, οι γνώσεις και τα διεθνή δίκτυα των οποίων, όπως είπε, αποτελούν σημαντικό πλεονέκτημα για τη χώρα.

Η Υφυπουργός αναφέρθηκε στην αυξημένη ανταπόκριση που καταγράφει ήδη η πρωτοβουλία, με εκατοντάδες εγγραφές στην πλατφόρμα και σημαντικό αριθμό διαθέσιμων εξειδικευμένων θέσεων εργασίας στην Κύπρο.

Συγκεκριμένα, υπέδειξε, από την έναρξη της πρωτοβουλίας, περισσότεροι από 600 επαγγελματίες από όλο τον κόσμο έχουν εγγραφεί, περισσότερες από 250 εξειδικευμένες θέσεις εργασίας έχουν αναρτηθεί, ενώ πάνω από 250 είναι και οι ερωτήσεις, προτάσεις και υποδείξεις από μέλη της διασποράς.

Οι προτάσεις, συνέχισε, είναι συγκεκριμένες, τεχνικές και συχνά απαιτητικές, ενώ αφορούν φορολογικά και άλλα κίνητρα, επαγγελματικές άδειες και διαδικασίες, επιλογές εκπαίδευσης, ευκαιρίες απασχόλησης για συνεργάτες, διοικητικές διαδικασίες και χρονοδιαγράμματα.

Η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω έκανε, παράλληλα, αναφορά στα στοχευμένα φορολογικά κίνητρα που τέθηκαν πρόσφατα σε ισχύ και εφαρμόζονται για όσους επαναπατρίστηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025, καθώς και στη λειτουργία του «Minds in Cyprus Information Hub», το οποίο παρέχει πρακτική πληροφόρηση και καθοδήγηση για θέματα εργασίας, εκπαίδευσης, ΓεΣΥ, κοινωνικών ασφαλίσεων και επαγγελματικής δραστηριοποίησης στην Κύπρο.

Μεταξύ άλλων, η κ. Πική είπε ότι στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας«Minds in Cyprus», θα γίνουν στοχευμένες παρουσιάσεις τον Ιούνιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και τον Οκτώβριο και Νοέμβριο, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σε συνεργασία με τα δίκτυα διασποράς των χωρών και με τη συμμετοχή κυπριακών εταιρειών «προσφέροντας ευκαιρίες διασύνδεσης και απασχόλησης».

Παράλληλα με τα θετικά οικονομικά δεδομένα της Κύπρου, που παρουσίασε, η Ειρήνη Πική μίλησε και για την αναδιαμόρφωση της εικόνας της χώρας διεθνώς, κάνοντας λόγο για μια εξωστρεφή προσέγγιση, ενώ υπενθύμισε τις επισκέψεις ξένων ηγετών, όπως του Προέδρου της Γαλλίας, του Πρωθυπουργού της Ινδίας και του Προέδρου των ΗΑΕ.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σημείωσε, «έχει αναλάβει στοχευμένες εκστρατείες ενημέρωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, με επίκεντρο την προώθηση της Κύπρου ως επενδυτικού προορισμού και την ενίσχυση των δεσμών με διεθνή επιχειρηματικά, τεχνολογικά και καινοτόμα οικοσυστήματα» και πρόσθεσε ότι «αυτή η εξωστρέφεια θα συνεχιστεί με μια επερχόμενη προεδρική επίσκεψη στην Ινδία».

Η Κύπρος, υπογράμμισε, απομακρύνεται από «κατακερματισμένες αφηγήσεις και ξεπερασμένες αντιλήψεις, προς μια συνεκτική, σύγχρονη και αξιόπιστη εικόνα», που όπως ανέφερε, προβάλλει τη σταθερότητα και την προοπτική, ως ένας ευρωπαϊκός κόμβος και ένας αξιόπιστος εταίρος που κτίζει μια οικονομία με το βλέμμα στο μέλλον και ως ένας χώρος όπου ο τρόπος ζωής και το ταλέντο συναντώνται.

Κλείνοντας, η κ. Πική τόνισε ότι το «Minds in Cyprus» δεν αποτελεί μόνο μια πρωτοβουλία επαναπατρισμού, αλλά μια ανοιχτή πρόσκληση επανασύνδεσης των Κυπρίων του εξωτερικού με τη σύγχρονη Κύπρο, τις δυνατότητες και τις προοπτικές της.

Πηγή: ΚΥΠΕ